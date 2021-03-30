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Компания выходца из Томска попала в число лучших стартапов-работодателей Америки

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Компания Icons8, созданная выходцем из Томска Иваном Бойко, заняла 159 место в топ-500 стартапов-работодателей Америки по версии Forbes.

При составлении рейтинга издание совместно с компанией по исследованию рынка Statista оценивало 2 500 американских предприятий с не менее чем 50 сотрудниками по трем критериям: репутация работодателя, удовлетворенность сотрудников и рост. В результате получился рейтинг перспективных компаний, которые больше всего нравятся сотрудникам.

Icons8 - проект, включающий в себя ряд продуктов, от набора бесплатных иконок, до фотостока, конструктора фотографий, а также решения на базе ИИ. Подробнее о его создании можно узнать в нашем материале.

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