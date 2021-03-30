Супруга обвиняемого в коррупции мэра Томска признала в суде вину в том, что ударила правоохранителя при обыске

30 марта 2021 / Томский Обзор

Гендиректор ОАО «Томское пиво», супруга обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска Ивана Кляйна Галина в суде признала вину в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Кировский районный суд.

«После изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения подсудимая заявила, что вину в инкриминируемом преступлении она признает», — сказал представитель суда.

По его словам, рассмотрение дела находится в стадии представления доказательств стороной обвинения.

Как сообщалось, по версии следствия, в ноябре 2020 года супруга Кляйна ударила одного из сотрудников правоохранительных органов, прибывших для проведения обыска в квартире мэра в рамках расследования уголовного дела. Галине Кляйн инкриминируют ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Самого мэра обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля Кляйна прооперировали в НИИ онкологии, 2 марта по решению суда перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении.

Рассмотрение дела мэра в суде запланировано на 8 апреля. Адвокаты градоначальника считают, что состояние здоровья позволит Кляйну принять участие в заседании.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: