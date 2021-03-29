Формируется новый состав Молодежного парламента Томской области

Томский Обзор / Фото: 29 марта 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

Законодательная Дума Томской области объявила о начале формирования нового состава Молодежного парламента региона, сообщается на сайте парламента.

Совет Законодательной Думы Томской области принял решение о начале приёма предложений о кандидатурах в состав Молодежного парламента Томской области нового созыва. Предложения будут приниматься до 23 апреля 2021 года.

Напомним, на февральском заседании регионального парламента депутаты поддержали новый закон «О Молодёжном парламенте Томской области». В первую очередь с принятием законопроекта были уточнены цели, задачи и полномочия Молодежного парламента Томской области, его структура и состав.

Молодежный парламент — это коллегиальный и совещательный орган. Целью Молодежного парламента является содействие в приобщении молодых граждан к парламентской деятельности, формировании их правовой и политической культуры, поддержка созидательной, гражданской активности молодежи. Парламент является однопалатным органом, состоит из 30 членов, формируется на конкурсной основе. Парламент является правомочным, если в его состав решением Совета Думы вошло не менее чем 2/3 от установленного числа его членов. Срок полномочий Молодежного парламента — 3 года.

Членами Молодежного парламента могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно, постоянно или временно проживающие на территории Томской области. Предложения о кандидатурах могут вноситься кандидатами в порядке самовыдвижения, а также депутатами Законодательной Думы Томской области. Предложения принимаются до 23 апреля 2021 года (включительно).

Информация об условиях выдвижения кандидатов, формы документов и контакты для справок размещены на официальном сайте думы в разделе «Объявления».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: