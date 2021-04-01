Больше онлайна, меньше «налички»: Сбер подвел итоги 2020 года в Томской области

1 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

В минувшую пятницу, 26 марта, в Сибирском банке Сбербанка прошла пресс-конференция, посвящённая результатам работы группы Сбер в 2020 году. На ней представители компании рассказали о ключевых итогах, а также о реализуемых на территории Томской области цифровых проектах Сбера.

Оценивая прошедший год, председатель Сибирского Банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина отметила, что пандемия актуализировала тренд на предельную цифровизацию самых разных сфер жизни. Так, многие компании вынужденно поменяли свою бизнес-модель, переходя на «удалёнку», открывая доставки и т. п. В этом ключе особенно актуален оказался банковский проект цифровой трансформации Томской области. Его суть в оценке текущего уровня цифровизации региона и оказании экспертной поддержки при выборе стратегических приоритетов, а также разработке карты цифровой трансформации в приоритетных направлениях. Среди них — образование, здравоохранение, транспорт, предпринимательство и туризм.

Так, в сфере среднего образования при поддержке Сбербанка в Томской области реализуется два проекта: «Школьное питание» и «Цифровая платформа для школ». В рамках первого к специальной системе подключены 13 общеобразовательных учреждений региона. Это значительно упрощает работу комбината питания, снижая издержки и повышая контроль за качеством питания. Кроме того, система в 3 раза увеличивает скорость обслуживания.

Проект «Цифровая платформа для школ» — Комплексная цифровая среда для дистанционного взаимодействия учителей с учениками. Сбербанк в Томске, в рамках развития Школьной цифровой платформы (ШЦП) Сбербанка, сотрудничает с 84 школами. Количество учеников, подключенных к платформе, на данный момент составляет более 11 тыс. человек, преподавателей — более 1,1 тыс.

Школьная цифровая платформа — это ИТ-решение, разработанное в рамках реализации программы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» «Цифровая платформа персонализированного образования для школы». Платформа содержит обучающие модули по всем предметам школьной программы, а также авторские модули для углубленного изучения материала и кросс-предметных исследований. Система позволяет учителям продолжать эффективное обучение учеников, а ученикам — заниматься самостоятельно. Обучение бесплатное и для школ, и для детей.

Ещё один ответ пандемии — внедрение пилотной системы для управления доступом (СКУД) и одновременного эпидемиологического контроля. Решение было создано на базе VisionLabs LUNA PLATFORM — это система по распознаванию лиц. Сейчас СКУД тестируют в шестом корпусе Томского государственного университета.

Также, в честь 125-летия Томского политехнического университета Сбер открыл новый целевой капитал в эндаумент-фонде вуза. Предполагается, что средства оттуда пойдут на поддержку молодых учёных. Фонд пополняется за счёт благотворительных пожертвований, передаваемых в управление Сбербанк Управление активами.

Помимо проектов в сфере образования, Сбер активно включён в цифровизацию медицины региона. Так, в 2020 году на базе поликлиники №1 начали тестировать систему Vocie2Med, способную распознавать специальную терминологию и оформлять медицинские документы. А разработанная банком модель искусственного интеллекта помогает находить на компьютерной томограмме изменения, вызванные пневмонией, также помогая определить тяжесть заболевания. ИИ Сбера создавался при участии лучших радиологов на основе больших массивов данных. Система помогает выстраивать приоритет пациентов и повышает точность медицинской статистики.

Особое внимание в Сбере уделили решениям для безналичной оплаты. Так, в 2020 году у жителей более чем 30 отдалённых населённых пунктов Томской области появился доступ к платёжным агентам и платежам ЖКХ от Сбербанка.

Также Сбер активно внедряет системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. В автобусах уже можно встретить офлайн-решения Check-in/Check-out. У каждой двери располагаются валидаторы российского производства, у водителя — бортовой компьютер-терминал, связанный с ними. На входе в автобус пассажирам нужно лишь поднести карту к терминалу, фиксируя остановку отправления. На выходе это необходимо сделать ещё раз, проведя оплату по тарифу. На сегодняшний день в Томске такими системами обеспечены 60 автобусов. Ещё 220 томских маршруток подсоединены к эквайрингу от Сбера.

Один из самых инновационных вариантов безналичной оплаты от Сбера можно встретить в магазине фермерских продуктов «Калина-Малина» на пр. Ленина, 10. Чтобы расплатиться за покупки, здесь достаточно «одного взгляда» — две недели назад в магазине установили сервис биометрической оплаты.

Также в 2020 году Сбер начал совершенствовать дистанционные сервисы: «Мы научились выдавать карты удалённо и в этот момент поняли, что банковский бизнес должен трансформироваться. И финансовая доставка, доставка к клиенту — это часть бизнеса. Это новое направление развития группы Сбер», — рассказал заместитель председателя Сибирского банка по розничному блоку Максим Волков.

В целом банк показал уверенный рост кредитного портфеля физических лиц в Томской области. Так, в 2020 году он вырос почти на 22% — до 48,9 млрд рублей. Общий объем выданных кредитов населению составил 28,7 млрд рублей. Большая часть из них — 73 тысячи — потребительские на сумму около 16,4 млрд рублей. Реализуемы льготные ипотечные программы обеспечили активный рост на жилищное кредитование. Так, в Сбере выдали 6,3 тыс. ипотечных кредитов на сумму в 12,2 млрд рублей. При этом порядка 1585 кредитов на сумму 3,1 млрд. рублей в банке выдали по программе «Молодая семья» и 1304 кредита на сумму 3,2 млрд. рублей по программам с господдержкой.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов увеличился на 3 млрд. рублей и составил около 15 млрд. рублей. Около 6,1 тыс. юрлиц в Томской области используют для приема безналичных платежей терминалы Сбербанка. Оборот эквайринга составил 9,3 млрд рублей.

Сбер — один из крупнейших банков в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтов. В его региональную сеть входят 11 территориальных банков с 14 080 подразделениями в 83 субъектах РФ. Сейчас группа компаний развивает экосистему, в которой работают онлайн-решения сразу для самых разных сфер жизни, от финансов до развлечений и образования. Сбер входит в топ-5 крупнейших работодателей России.

Фото: пресс-служба ПАО «Сбербанк»

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