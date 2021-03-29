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«Умный транспорт Томска» опубликовал разбор вариантов организации движения на площади Транспортной в Томске

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Сообщество «Умный транспорт Томска» опубликовало большой разбор плюсов и минусов разных вариантов организации движения на площади Транспортной в Томске. В материале рассматриваются и оцениваются два разных подхода — двухуровневая развязка полуклеверного типа и большой регулируемый перекресток, а также работающая на данный момент модель — кольцо.

Варианты оценивали по нескольким критериям:

По каждому из них проводился краткий анализ и выставлялись баллы. Так, например, говоря о стоимости и сроках строительства разных вариантов, отмечалось: «Двухуровневая развязка будет стоить несколько миллиардов рублей, и строительство затянется на несколько лет. Ситуация осложняется большим количеством коммуникаций, которые нужно будет переносить. Какие при этом будут проблемы для автомобильного трафика, остаётся лишь догадываться. Регулируемый перекресток, как показывает практика, можно переоборудовать из кольца за один строительный сезон. Практически не перекрывая движение автотранспорта. Стоимость такой реконструкции намного дешевле. Скорее всего, придётся также повозиться с коммуникациями. Например, наконец-то убрать ЛЭП под землю. На в любом случае, объём капитальных затрат значительно меньше варианта с эстакадой. Ну и наконец, вариант оставить всё как есть. Это безоговорочный победитель этого раунда. Ведь на самом деле, оставить всё как сейчас — бесплатно».

По мнению представителей сообщества, «история с Транспортной площадью - это прямое продолжение сложившегося за последние 20 лет подхода к транспортному планированию в Томске. Подхода провального, если судить по достигнутым результатам. И строительство на месте кольца эстакады станет еще одним гвоздём в крышку гроба транспортной системы города. Исправлять эту ошибку в будущем будет очень дорого».

Запросы представителей сообщества в ряд инстанций о том, было ли произведено транспортное моделирование, какие данные были использованы при моделировании, были ли просчитаны различные сценарии роста автомобилепользования на горизонте 5-10 лет и какая цель ставится перед проектом, остались без ответа.

Авторы разбора говорят о том, что для подготовки жизнеспособного проекта необходимо получить реальные данные по трафику на транспортной площади, провести сравнительный анализ нескольких вариантов и устроить открытое обсуждение по результатам моделирования. Так, чтобы принятое в результате решение вытекало из долгосрочных целей транспортной политики Томска. Подробнее познакомиться с разбором можно по ссылке: https://clevertsk.ru/transportnaya

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