Состоялась онлайн-премьера документального фильма о томском отряде «ЛизаАлерт»

Томский Обзор / Фото: 29 марта 2021 // Фото: youtube.com

Накануне, 28 марта, на канале продюсерской команды CAST Production в Youtube состоялась онлайн-премьера документального фильма о томском отряде «ЛизаАлерт».

Фильм рассказывает о буднях волонтеров отряда, которые приняли решение искать пропавших людей и помогать им вернуться домой. Режиссером ленты стала студентка магистратуры ИИК ТГУ Александра Преснякова.

«Работа шла долго и кропотливо, казалось, что это бесконечный проект, который будет нам не под силу. Но фильм получился таким, каким мы его хотели видеть!», — рассказывает режиссер.

Производством фильма занималась томская продюсерская команда CAST Production.

«Главное, что мы хотели донести этой работой, формулируется просто: в беде может оказаться каждый, если есть желание помочь — что нам мешает?», — рассказывает один из участников команды Артем Сагеев

Это второй фильм совместного творчества Александры с командой CAST Production. Первый — «Большое сердце в маленьком городе», посвященный бездомным животным, собрал более 70 000 просмотров. Как сообщают в CAST Production, их следующая совместная работа затронет тему экологии.

Первые закрытые показы фильма о томском отряде «ЛизаАлерт» состоялись 13, 20 и 23 марта. Теперь фильм могут посмотреть все желающие.

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» — добровольческое некоммерческое общественное объединение, занимающееся поиском пропавших без вести людей. Оно основано 15 октября 2010 года.

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