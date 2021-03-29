Состоялась онлайн-премьера документального фильма о томском отряде «ЛизаАлерт»
Накануне, 28 марта, на канале продюсерской команды CAST Production в Youtube состоялась онлайн-премьера документального фильма о томском отряде «ЛизаАлерт».
Фильм рассказывает о буднях волонтеров отряда, которые приняли решение искать пропавших людей и помогать им вернуться домой. Режиссером ленты стала студентка магистратуры ИИК ТГУ Александра Преснякова.
«Работа шла долго и кропотливо, казалось, что это бесконечный проект, который будет нам не под силу. Но фильм получился таким, каким мы его хотели видеть!», — рассказывает режиссер.
Производством фильма занималась томская продюсерская команда CAST Production.
«Главное, что мы хотели донести этой работой, формулируется просто: в беде может оказаться каждый, если есть желание помочь — что нам мешает?», — рассказывает один из участников команды Артем Сагеев
Это второй фильм совместного творчества Александры с командой CAST Production. Первый — «Большое сердце в маленьком городе», посвященный бездомным животным, собрал более 70 000 просмотров. Как сообщают в CAST Production, их следующая совместная работа затронет тему экологии.
Первые закрытые показы фильма о томском отряде «ЛизаАлерт» состоялись 13, 20 и 23 марта. Теперь фильм могут посмотреть все желающие.
Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» — добровольческое некоммерческое общественное объединение, занимающееся поиском пропавших без вести людей. Оно основано 15 октября 2010 года.
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