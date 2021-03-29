Томские кикбоксеры привезли 6 наград с чемпионата и первенства Сибири

Томский Обзор / Фото: 29 марта 2021 // Фото: depms.ru

Томские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве Сибири по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком». На их счету - 6 наград, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Соревнования, проходившие в Иркутске, собрали более 500 спортсменов. Томские спортсмены Андрей Скороходов, Екатерина Коблякова, Алина Каргина и Валерия Почебыт взяли "золото". Серебряным призером стала Екатерина Ларина, бронзовую медаль привезла Вероника Гудина.

Победители получили право выступать на чемпионате и первенстве России. Соревнования пройдут в Челябинске 3-9 мая.

К турниру кикбоксеров подготовили Илья Афонин, Семен Ануфриев, Кристина Субуханкулова, Иван Иконников, Виктор Лобынцев и Денис Мещеряков.

В пресс-службе отмечают, что следующий старт для томских кикбоксеров - чемпионат и первенство России в дисциплине «К-1», которые пройдут в Якутске 5-11 апреля. Томскую область на этих соревнованиях будут представлять 3 спортсмена.

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