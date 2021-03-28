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Дарья Жевлакова, создательница книжного сообщества «Читай-Играй»: «„Городское путешествие. Томск“ — это настоящая карта сокровищ»

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Этой весной мы издаем книгу «Городское путешествие. Томск». Предзаказ стартовал в феврале, закончится в апреле — с приходом издания Томск. Пока еще есть время присоединиться к тем, кто уже заказал себе книгу.

Одна из них — Дарья Жевлакова, создательница томского книжного сообщества «Читай-Играй». Узнали, чем её заинтересовал наш проект:

«Что такое книга «Городское путешествие. Томск» для меня? Это настоящая карта сокровищ. Я уже представляю, как открываю её на случайной странице, а потом отправляюсь на поиски урбанистического чуда вместе с героем книги Кириллом и своей дочкой. История города разворачивается в реальности!

Родители жалуются, что дети перестали читать. Но часто это происходит именно из-за того, что тексты оторваны от жизни, так и остаются абстракцией, фантазией автора в голове у детей.

«Городское путешествие. Томск» — это про живую книгу. Я не просто эти факты читаю. Я могу их проверить — прямо сейчас!».

Напомним, «Городское путешествие. Томск» — книга, которая готовится к выходу весной 2021 г. Она позволит познакомиться с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

Оформляйте предзаказ на сайте makushin.media/book.

За новостями проекта можно следить в инстаграм-аккаунте.

После выхода книга будет продаваться как в онлайн — через сайт книги и ее инстаграм, а также на площадке интернет-магазина Ozon, так и оффлайн — в нескольких книжных и сувенирных магазинах городах, их список будет опубликован после выхода книги из печати.

А если вы хотите поделиться своим мнением о проекте с нашей аудиторией, напишите нам на почту или в любую из наших соцсетей.

Партнер проекта: НО РАО

Информационные партнеры: Томский Обзор, РИА Томск

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