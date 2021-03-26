В ближайшие трое суток власти Томска сконцентрируются на уборке внутридомовых территорий

26 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ближайшие сутки и выходные дни администрация Томска сосредоточит максимальные усилия на уборке внутридомовых территорий. Заммэра по благоустройству, главы районных администраций и руководители профильных городских департаментов проведут личные объезды и обходы, сообщает пресс-служба мэрии.

«Необходимо предпринять все усилия, чтобы максимально расчистить дворы от снега и наледи, обеспечить подъезды к социальным учреждениям. Главы районных администраций на своих территориях должны координировать работу подрядчиков и обеспечить контроль за работой УК, ТСЖ, ЖСК и прочих обслуживающих организаций», - подчеркнул и.о. мэра Михаил Ратнер на прошедшем селекторном совещании.

Он также добавил, что из-за активного таяния снега состояние внутриквартальных проездов и дворов вызывает у горожан справедливую критику. Кроме того, и.о. мэра отметил возможность обратиться за содействием к руководству крупных предприятий, чья спецтехника может помочь в уборке снега.

Томичей также просят сообщать о недостатках в содержании города в службу 005 или по телефонам жилищно-коммунальных отделов администраций районов:

Ленинский район: 51-71-28;

Октябрьский район: 90-42-71;

Кировский район: 56-05-97;

Советский район: 54-46-78.

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