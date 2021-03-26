Анна Ярославцева, доцент журфака ТГУ: «Жду книгу коллег!»

26 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Павел Стефанский

Вчера, 25 марта, в московской типографии Printleto стартовала печать книги «Городское путешествие. Томск». Уже во второй половине апреля тираж должен прийти в Томск. А пока мы поговорили с одной из тех, кто оформил предзаказ на книгу — Анной Ярославцевой, доцентом факультета журналистики Томского государственного университета, автором проекта «Немецкий Томск», главой пресс-центра РИА «Томск»:

«Ну выыылитая Лена! — смотрю я на карандашный портрет в книге и наслаждаюсь: нарисовано офигенно. «Значит, с иллюстрациями тут заморочились, как моя бабушка с вареньем из абрикосов с грецким орехом», — понимаю я. И предвкушаю похожую радость от визуального деликатеса.

Что до текста, то на рассказах о родном городе «Томский обзор» давно сделал себе имя. Можно уже переименоваться в «Агентство краеведческих расследований» или «Бюро журналистских находок», ибо команда частенько совершает открытия разного масштаба, не ленясь копнуть поглубже или залезть в подворотню, до которой спешащему горожанину никакого дела нет.

А дальше — волшебство! И особый, знакомый мне кайф, когда эти открытия как бусинки можно нанизать на ниточку и выдать интересный медиапродукт. В конце 2020 года мы как раз получили «Акулы пера» за такое «ожерелье» — наш «Немецкий Томск» («Томский обзор», кстати, первым о нем написал). Так что книгу коллег жду с очевидным удовольствием!».

Напомним, «Городское путешествие. Томск» — книга, которая готовится к выходу весной 2021 г. Она позволит познакомиться с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

Оформляйте предзаказ на сайте makushin.media/book.

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После выхода книга будет продаваться как в онлайн — через сайт книги и ее инстаграм, а также на площадке интернет-магазина Ozon, так и оффлайн — в нескольких книжных и сувенирных магазинах городах, их список будет опубликован после выхода книги из печати.

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