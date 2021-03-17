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Две женщины попали под колеса микроавтобуса в Северске

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Вчера днем, 25 марта, в Северске под колеса Toyota Liteace попали две пожилые женщины, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.30 на пр.Коммунистическом, 125. Здесь 75-летний водитель сбил женщин, которые, по предварительным данным, переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С травмами 79-летняя и 65-летняя пешеходы доставлены в больницу.

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