Две женщины попали под колеса микроавтобуса в Северске

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера днем, 25 марта, в Северске под колеса Toyota Liteace попали две пожилые женщины, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.30 на пр.Коммунистическом, 125. Здесь 75-летний водитель сбил женщин, которые, по предварительным данным, переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С травмами 79-летняя и 65-летняя пешеходы доставлены в больницу.

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