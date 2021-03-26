Томички взяли шесть наград на чемпионате и первенстве Сибири по бодибилдингу

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2021 // Фото: depms.ru

Томские спортсменки привезли шесть наград с чемпионата и первенства Сибири по бодибилдингу, которые состоялись в Омске, сообщают в департаменте по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнирах приняли участие около 200 спортсменов из Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Томскую область представили три спортсменки в номинации «фитнес-бикини».

Юлия Киямова выиграла соревнования среди женщин до 162 см, а также стала абсолютной чемпионкой среди юниорок. «Золото» чемпионата завоевала Елена Абросимова в группе до 158 см. Бронзовую медаль среди девушек выше 172 см взяла Елена Кустова. Кубок абсолютной чемпионки по фитнес-бикини завоевала Юлия Киямова, Елена Абросимова стала третьей в абсолютном зачете.

Спортсменок к турниру подготовили Алексей Плюхин и Вадим Кораблев.

В начале апреля томички отправятся на всероссийский турнир Siberian Power Show в Красноярск

Фото: департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту

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