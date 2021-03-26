Более 6 тыс. доз вакцины от COVID-19 поступило в Томскую область

26 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

На этой неделе в Томскую область поступило 6 200 доз вакцины «Спутник V», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Большая часть из поступившей вакцины — 4 500 доз — переданы в медицинские организации Томска и близлежащих муниципалитетов. Еще 1 700 доз распределены в Стрежевой и северные районы, транспортное сообщение с которыми может прерваться из-за паводка.

Всего за время прививочной кампании в регион поступило 40 712 доз двухкомпонентного препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Вакцинацию прошли 34 710 жителей региона, из них 28 024 уже привились двумя компонентами.

Оставить заявку на вакцинацию можно через сайт covidtomsk.ru и портал госуслуг. Записаться также можно по единому номеру телефона 122 (набрав, после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления. Вакцинация является добровольной и бесплатной.

О том, что нужно знать перед вакцинацией, можно прочитать в нашем материале.

Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 31 224 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 30 068 заболевших выздоровели, 344 — умерли.

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