И снова о вакцинации.

12 фактов, которые нужно знать всем

Вакцинация от коронавируса в Томской области идет уже четвертый месяц. И все это время у томичей остается множество вопросов — всем ли можно ставить прививку, нужно ли прикрепляться к поликлиникам и чего ждать после укола.

В нашем материал собрали основные тезисы о том, что нужно знать о вакцинации в Томской области.

1. Для постановки вакцины не нужно прикрепляться к поликлинике

Обратиться можно в любое медучреждение, которое занимается постановкой вакцины, даже если вы к нему не прикреплены. Прививку поставят и в том случае, если вы из другого населенного пункта, но сейчас проживаете, например, в Томске.

При получении отказа необходимо обратиться на круглосуточную «горячую линию» по противодействию новой коронавирусной инфекции: 516-616. Специалисты помогут разобраться с вопросом.

2. Правильная реакция на вакцину — небольшое повышение температуры

А еще в целом гриппоподобное состояние — боль в мышцах и суставах, слабость и раздражительность. То есть все, что связано с небольшими изменениями со стороны иммунной системы. Это не является осложнением. Даже повышение температуры до 39°С — это единичные реакции, у большинства привитых их нет.

Бывают осложнения, которые не позволяют поставить второй компонент вакцины. На сегодняшний день в Томской области зарегистрировано два таких случая: у людей поднималась температура выше 40°С. Это является прямым противопоказанием для постановки второй дозы. Однако большинство привитых пациентов в регионе побочных эффектов не имеют.

Наталия Метелёва уточняет, что если после прививки вы чувствуете серьезное недомогание, можно рассчитывать на выдачу листа о нетрудоспособности (при условии официального трудоустройства).

3. Ставить вакцину «Спутник V» можно не всем

В частности, прививку от COVID-19 нельзя ставить беременным. Также нежелательно прививаться кормящим мамам, особенно если ребенок еще маленький. Когда можно поставить прививку лучше уточнить у своего педиатра.

А вот период планирования беременности не является противопоказанием. Но врачи все же рекомендуют привиться, дождаться реакции иммунитета и уже потом заняться планированием беременности.

Онкологические пациенты — тоже особая группа, поскольку они принимают специфические препараты, которые подавляют иммунитет, а вакцина его, напротив, стимулирует. Если заболевание находится в стадии ремиссии, и пациент не принимает иммунодепрессанты, то прививаться даже нужно. Но лучше всего обратиться к своему лечащему врачу, он подскажет, когда можно поставить вакцину. Это касается как случаев онкологических и аутоиммунных, так и всех тяжелых заболеваний.

Прививка от вируса папилломы человека не является противопоказанием. Ставить «Спутник V» можно сразу после вакцинации. А вот совмещать его с прививкой от энцефалита нельзя. Сначала необходимо поставить одну вакцину, а через месяц другую.

Людям с аллергией также можно прививаться. У вакцины «Спутник V» в противопоказаниях указаны аллергические реакции, однако, как поясняет, Наталья Метелёва, это имеет значение только если на момент постановки прививки у вас есть выраженные признаки заболевания — отек Квинке и другие. Или если вы принимаете препараты, которые оказывают влияние на иммунную систему. В таких случаях вакцинироваться нельзя. Если ваша аллергия в стадии ремиссии, то ставить прививку можно. Но, опять же, лучше обсудить это с лечащим врачом.

4. Можно ли вакцинироваться переболевшим

Официально прививку можно ставить после 2-4 недель после перенесенной болезни, в том числе и после COVID-19. Однако популяционный иммунитет формируется благодаря как вакцинированным, так и переболевшим. Чем больше тех и других, тем быстрее страна справится с эпидемией, говорит Наталья Метелёва. Пока количество вакцины ограничено, желательно при вакцинации предоставить преимущество тем, кто еще не переболел коронавирусной инфекцией, чтобы и у этого слоя появился иммунитет. У тех же, кто перенес COVID-19, антитела продолжают вырабатываться до трех месяцев. Если вы переболели коронавирусной инфекцией, то обязаны об этом сообщить при постановке прививки. Но специально сдавать анализы не нужно. Наличие антител также не является показанием для отказа в вакцинации.

5. Оба этапа вакцинации — в одном регионе

Вакцинация проводится в два этапа. Второй компонент ставится через 21 день после первой прививки. Если человек заболел между этапами и не укладывается в 21-дневный срок, то после выздоровления он должен обратиться к врачу за консультацией. По официальной информации министерства здравоохранения РФ, второй компонент не желательно, но можно поставить в течение двух месяцев.

В регион вакцина поступает всегда в двух дозах. Если человек поставил один компонент, то второй остается за ним и не может быть кому-то отдан. Поэтому если вы сделали первую прививку, например, в Иркутске, а вторую планируете поставить в Томске, то вам, скорей всего, придется долго ждать. Но если подобная ситуация все же возникла, необходимо позвонить по телефону «горячей линии» 516-616. Там помогут разобраться с проблемой.

6. Ревакцинироваться необходимо раз в год

Прививка вакциной «Спутник V» от COVID-19 уже есть в национальном календаре профилактических прививок. Вакцинироваться нужно будет раз в год. Согласно нормативной базе, официально прописанное действие вакцины «Спутник V» — 9 месяцев.

7. Дополнительные анализы не требуются

Анализы на антитела к COVID-19 берут только тогда, когда у человека есть определенные показания. Например, если он пару недель назад контактировал с заболевшими и в данный момент находится в болезненном состоянии. Назначать ли анализ на антитела, решает лечащий врач. В обычной ситуации такая процедура не проводится и не считается обязательной.

8. На вакцинацию необходимо записываться

На прививку лучше записываться на сайте covidtomsk.ru. Сейчас в Томской области формируется лист ожидания всех записавшихся на вакцинацию. Сбои в системе происходят по двум причинам: первая — большое количество желающих; вторая — способы записи. Дело в том, что портал «Госуслуги» позволяет записаться на определенную дату, но если на выбранное число в регионе нет вакцины, человека приходится передвигать и заново вносить в список, из-за этого возникают задержки. Поэтому кто-то может ждать вакцинацию две недели, кто-то месяц, а кто-то — всего один день. В любом случае, как только вакцина поступает в Томскую область, сразу начинается обзвон людей из листа ожидания.

9. Педагогов без прививки могут отстранить от работы на период эпидсезона

Несмотря на то, что вакцинация от COVID-19 в России носит не обязательный характер, работодатель может отстранить от исполнения обязанностей работника, который не поставил прививку. Это делается для того, чтобы предотвратить распространение инфекции. При этом зарплата сотруднику на период отстранения не выплачивается. Однако, если работник категорически против вакцины, его никто не может заставить.

10. Даже после прививки могут не выработаться антитела

Если вы принимаете специальные препараты, которые «гасят» иммунную систему, тогда антитела к COVID-19 после прививки действительно могут не выработаться. Ставить вакцину в такой ситуации не только не имеет смысла, но и вредно для здоровья. Но и в целом неизвестно, как сработает иммунная система каждого отдельного человека.

Тест на антитела можно сдать через 21 день после постановки второго компонента прививки. Тогда уже можно будет говорить выработался ли иммунитет. Сдавать тест нужно только в лицензированных лабораториях.

В Томске на сегодняшний день более 11 лабораторий, которые имеют возможность грамотно и правильно проводить данное исследование. Список медучреждений можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора, который осуществляет контроль и проверку деятельности лабораторий.

11. В особых ситуациях можно вакцинироваться на дому

Если пациент, к примеру, относится к категории маломобильных граждан и не может самостоятельно прийти в медучреждение, он должен сообщить о своем желании вакцинироваться участковому врачу. Только врач может принять решение о постановке прививки на дому. Переноска доз осуществляется в мобильном холодильнике — в Томске они имеются.

12. Сертификат о вакцинации — только после второй прививки

Получить сертификат о вакцинации можно только после постановки второй дозы. Организация, которая ставит прививку, вносит пациентов в список вакцинированных. Сразу же после этого можно будет получить и распечатать сертификат на сайте «Госуслуг».

Пока сертификатов международного образца о подтверждении вакцинации не существует, но этот вопрос обсуждается. Пока же российский сертификат, как и любой другой, не имеет статуса официального в других странах.

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