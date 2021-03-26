Томские депутаты расширили льготы для малого и среднего бизнеса

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

Сегодня, 25 марта, депутаты Законодательной Думы Томской области в двух чтениях приняли закон, расширяющий список льгот для предприятий малого и среднего бизнеса. Преференции касаются снижения налоговой нагрузки.

«Законопроект обеспечивает поддержку малого и среднего бизнеса. Это очень важно в условиях пандемии, — отметил председатель комитета Законодательной Думы Томской области по экономической политике Виктор Власов.

Закон предполагает установить ряд льгот, связанных с имущественным налогом. В частности, он предполагает поэтапное увеличение налоговой нагрузки на предприятия, площадью менее 2 тыс. кв.метров.

«Предлагаем выделить две категории объектов: объекты, состоящие в перечне в 2019 году до введения новой кадастровой оценки. По данной категории предлагаю начиная с 2021 года к приросту налога применять понижающий коэффициент 0.2, 0.4, 0.6. Вторая категория — это объекты, вновь включаемые в перечень с 2020 года. Для них предлагаем в установить в первый год ставку в 1,5%, в последующие годы при расчете от ставки 2% применять понижающий коэффициент, как и к первой категории», — отметила председатель комитета налоговой политики и финансового оздоровления Департамента экономики Администрации Томской области Ольга Хрипунова.

«Мы примерно посчитали, в 2021 году освобождение от налоговой нагрузки составит до 40 млн рублей», — отметил Виктор Власов.

Второе ключевое направление в законопроекте — поддержка компаний, заключивших концессионное соглашение с регионом и муниципальными образованиям в регулируемых сферах деятельности. Ранее, в 2016 году, им была представлена льгота, действие которой закончилось 1 января 2021 года.

«Льгота была и остается востребованной. В настоящее время в Томской области заключено 6 концессионных соглашений. Предлагаем продлить льготный период на 3 года и расширить льготную категорию, распространив ее на все заключаемые концессионные соглашения с Томской областью или муниципальными образованиями», — отметила Ольга Хрипунова.

Третье направление законопроекта — сохранение почтовой связи в сельских территориях Томской области. Для этого предлагается освободить от уплаты налога имущество соответствующих организаций. При этом, согласно закону, воспользоваться льготой возможно при условии обеспечении 100% охвата услугами почтовой связи сельских населенных пунктов. Преференция носит срочный характер и распространяется на 3 года.

Дополнительно законопроектом предлагается отменить с 2022 года льготу для резидентов Особой экономической зоны. Это обуславливается тем, что в налоговый кодекс РФ внесены изменения, которые полностью дублируют региональные квоты. В связи с этим льгота в Томской области является невостребованной и подлежит отмене, как неэффективная.

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