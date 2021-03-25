Томичей приглашают на капустник в «Профессорскую квартиру»

В пятницу, 26 марта, в частном музее «Профессорская квартира» (ул. Кузнецова, 30) пройдет капустник. Перед гостями выступят Ольга Радионова и Валерий Городецкий, сообщает музей в своем инстаграм-аккаунте.

Артисты исполнят юмористические рассказы и стихи Надежды Тэффи, Аркадия Аверченко, Саши Чёрного, а также песни и романсы.

«Капустниками называют давнюю традицию веселых театральных посиделок. Связана она была, первоначально, с днями поста, когда давать спектакли в театрах было запрещено. Поэтому участники капустников собирались за чаем, придумывали сценки и истории, травили байки, пели, и угощались капустными пирогами», — говорится в сообщении.



А еще все ждет традиционный пирог с капустой.

Начало в 18.30, стоимость входа — 500 рублей. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная запись по тел. +7 906 957-47-87, в директ или в комментариях к посту.

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