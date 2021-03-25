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Томские ученые выяснят концентрацию микропластика в Угрюм-реке

Образование и наука, ТГУ, Томские новости, образование река анализ экология Томские ученые выяснят концентрацию микропластика в Угрюм-реке

Ученые Томского госуниверситет проверят уровень загрязнения микропластиком реки Нижняя Тунгуска в Эвенкийском районе Красноярского края, хорошо известной по роману «Угрюм-река», сообщает пресс-служба вуза.

Отбор проб был начат в июне 2021 года. Предполагается, что анализ образцов воды, донных отложений и ихтиофауны позволит нам оценить степень загрязнённости реки микрочастицами синтетики. Как отмечают биологи ТГУ, Нижняя Тунгуска очень интересна с исследовательской точки зрения. С одной стороны, в Эвенкийском крае на природу не оказывается большого антропогенного давления: здесь нет крупных промышленных предприятий, низкая плотность населения, с другой — загрязнение возможно в силу атмосферного переноса микропластика.

«Есть интересные результаты исследований зарубежных учёных, которые анализировали загрязненность водоёмов в заповедных местах Америки и Монголии, — объясняет директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев. — Несмотря на территориальную удалённость изучаемых объектов, в них был обнаружен микропластик. Очевидно, что атмосферный перенос сыграл в этом свою роль. Микрочастицы пластика попадали в водоёмы с атмосферными осадками либо их приносило потоками ветра».

Свой вклад в загрязнение рек и озер вносит интенсивная рыбная ловля. В процессе использования рыболовные сети фрагментируются, микроволокна попадают в воду, а из неё — в пищевой тракт рыб.

«Пока нельзя точно сказать, насколько присутствие синтетических микрочастиц может повлиять на отдельные компоненты экосистем и пищевые цепи. Скрининговые исследования по оценке распространения микропластика в окружающей среде начались не так давно, по России таких данных практически нет, мы только начинаем их накапливать, — сообщила учёный Биологического института ТГУ Юлия Франк. — Сам по себе пластик — достаточно инертный материал, но в него добавляют примеси, которые призваны улучшить качество полимера, например, красители, пластификаторы. Они потенциально могут быть вредны».

Вместе с тем микропластик, несмотря на свои малые размеры, имеет достаточно большую поверхность и располагает к адсорбции гидрофобных загрязнителей и соединений металлов. Если на кусочках микрополастика развиваются биопленки, к ним легко адсорбируются тяжелые металлы, бензапирен и другие токсичные вещества.

Исследование природного объекта, который хорошо известен многим россиянам по роману «Угрюм-река», будет проводиться в течение года. Промежуточные результаты учёные получат в конце лета 2021 года, окончательные результаты по оценке загрязнения Нижней Тунгуски микропластиком представят в 2022 году.

Проект поддержан грантом Восточно-Сибирской нефтегазовой компании, которая содействует экологическим исследованиям на территории, где ведёт добычу полезных ископаемых.

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