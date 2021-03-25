В Томске выставили на торги часть доходного дома А.Соболева

Томский Обзор / Фото: 25 марта 2021 // Фото: дом.рф

Торговый зал на первом этаже исторического здания в центре Томска по пр. Ленина, 89 выставлена на торги, сообщает ДОМ.РФ.

Площадь предлагаемого помещения - 165,5 кв. метров. Аукцион назначен на 23 апреля, заявки на участие в торгах принимаются до 19 апреля. Начальная цена лота - 12,9 млн рублей. Условия конкурса также предполагают, что победитель выполнит все требования по сохранению объекта культурного наследия.

Дополнительная информация и инструкция по подаче заявок на участие в аукционе размещены на официальной странице компании в разделе «Объявленные торги».

Здание расположено на углу проспекта Ленина и переулка Плеханова в Томске. До революции оно, вероятнее всего, было доходным домом Анны Соболевой. Именно она в 1909-м году владела этим участком земли. В те годы здесь располагался магазин «Любая вещь», а помещения верхнего этажа сдавались внаем.

Есть версия, согласно которой архитектором проекта был знаменитый Константин Лыгин.

Магазин «Подарки» работал здесь в советское время, после ремонта «Подарки» стали гастрономом. В здании также размещался один из сетевых продуктовых магазинов. Сейчас помещение пустует.

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