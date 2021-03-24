Со следующей недели дольщики долгостроя по ул.Нефтяной, 3 в Томске смогут оформить компенсации

24 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Дольщики проблемного дома по ул.Нефтяной, 3 в Томске смогут начать оформление компенсаций за недостроенные квартиры. Выплаты будут производиться через уполномоченного в сфере жилищного строительства банка-агента «ДОМ.РФ», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Представитель банка будет принимать документы в региональном фонде (ул. Никитина, 37а). Для подачи заявления на компенсацию нужно записаться на прием. Это можно сделать на официальном сайте фонд214.рф или по телефону горячей линии 8-800-7007-214.

«Срок выплаты средств — 10 дней с момента предоставления полного пакета необходимых документов. Денежные компенсации освобождены от уплаты подоходного налога. Площадь квартиры, за которую можно получить компенсацию, суммарно не должна превышать 120 квадратных метров», — сказал генеральный директор регионального фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Сергей Световец.

Сумма компенсации не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору участия в долевом строительстве. Каждому дольщику, приобретавшему в доме нежилые помещения или машиноместа, компенсируют стоимость одного такого помещения площадью не более 7 кв. метров и не более одного машиноместа. Нежилые помещения площадью более 7 кв. метров и квартиры, купленные юридическими лицами, компенсации не подлежат.

Строительство дома на Нефтяной, 3 в Томске должно было завершиться в 2010 году, но сдать дом застройщик ЗАО «СП РЕКОН» так и не смог. Решением Арбитражного суда Томской области от 26 августа 2013 года первоначальный застройщик ЗАО «СП РЕКОН» признан банкротом. Действующим застройщиком является ЖСК «Нефтяная, 3».

По решению федерального фонда защиты прав дольщиков на выплату компенсаций будет направлено 253 млн рублей, из которых 210 млн — средства федерального бюджета, еще 43 млн — из областной казны.

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