18+
18+

Со следующей недели дольщики долгостроя по ул.Нефтяной, 3 в Томске смогут оформить компенсации

Судебные дела, Томские новости, выплаты компенсации обманутые дольщики Со следующей недели дольщики долгостроя по ул.Нефтяной, 3 в Томске смогут оформить компенсации

Дольщики проблемного дома по ул.Нефтяной, 3 в Томске смогут начать оформление компенсаций за недостроенные квартиры. Выплаты будут производиться через уполномоченного в сфере жилищного строительства банка-агента «ДОМ.РФ», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Представитель банка будет принимать документы в региональном фонде (ул. Никитина, 37а). Для подачи заявления на компенсацию нужно записаться на прием. Это можно сделать на официальном сайте фонд214.рф или по телефону горячей линии 8-800-7007-214.

«Срок выплаты средств — 10 дней с момента предоставления полного пакета необходимых документов. Денежные компенсации освобождены от уплаты подоходного налога. Площадь квартиры, за которую можно получить компенсацию, суммарно не должна превышать 120 квадратных метров», — сказал генеральный директор регионального фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Сергей Световец.

Сумма компенсации не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору участия в долевом строительстве. Каждому дольщику, приобретавшему в доме нежилые помещения или машиноместа, компенсируют стоимость одного такого помещения площадью не более 7 кв. метров и не более одного машиноместа. Нежилые помещения площадью более 7 кв. метров и квартиры, купленные юридическими лицами, компенсации не подлежат.

Строительство дома на Нефтяной, 3 в Томске должно было завершиться в 2010 году, но сдать дом застройщик ЗАО «СП РЕКОН» так и не смог. Решением Арбитражного суда Томской области от 26 августа 2013 года первоначальный застройщик ЗАО «СП РЕКОН» признан банкротом. Действующим застройщиком является ЖСК «Нефтяная, 3».

По решению федерального фонда защиты прав дольщиков на выплату компенсаций будет направлено 253 млн рублей, из которых 210 млн — средства федерального бюджета, еще 43 млн — из областной казны.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В томском арт-пространстве «Залиша» открылась выставка картин и фотографий

18 марта 2021
Томские новости

Томские фотографы смогут принять участие в конкурс Makers of Siberia Photo Prize

23 марта 2021
Томские новости

В Томской области автобус с пассажирами столкнулся с трактором и съехал в кювет

16 марта 2021
Томские новости

Томские ученые придумали, как ускорить системы технического зрения беспилотников

24 февраля 2021
Томские новости

От котов до космонавтов: Сибирский фестиваль керамики в Томске

3 марта 2021
Томские новости

В Томске ограничено движение по части ул.К.Маркса

10 марта 2021
Томские новости

Пожарные эвакуировали 7 человек из горящего дома в Томске

12 марта 2021
Томские новости

Северчанка хотела получить компенсацию за плохой товар, но лишилась почти 13,5 млн рублей

16 марта 2021
Томские новости

В Томске стартует профориентационный проект для школьников «IT-старт»-2021

23 марта 2021
Комментарии для сайта Cackle