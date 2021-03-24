Спектакль с детьми, эко-читка и сторителлинг ждут томичей в ТЮЗе в День театра

Томский Обзор / Фото: 24 марта 2021 // Фото: tuz-tomsk.ru

В субботу, 27 марта, в Томском ТЮЗе отметят Международный день театра необычными форматами. Зрителей ждут спектакль, который играют дети, эко-читка и сторителлинг. Праздничные мероприятия продлятся с утра до вечера.

Как сообщают организаторы, в 11.00 на малой сцене начнётся спектакль для семейного просмотра «Когда мама была маленькой», рассказывающий серию историй из детства родителей, которых играют дети. Постановка существует в ТЮЗе с начала театрального сезона. Она возникла в рамках детской документальной театральной лаборатории под руководством режиссёра Марфы Горвиц. Её проект есть в других российских городах и, как правило, сопровождает большие культурные события, фестивали. Только в Томске спектакль, созданный по принципам её авторской лаборатории, впервые вошёл в репертуар театра.

В 14.00 на малой сцене пройдёт эко-читка от независимого театрального проекта «ОткрытО». Режиссёр Ольга Райх, которая является также актрисой ТЮЗа, и её ребята-подростки из «ОткрытО school» представят читку новой пьесы драматурга Гули Насыровой «Пакетик, который хотел быть нужным». Незаурядный герой произведения путешествует по миру, пытаясь найти в нём своё место. Участники читки, которых затронула современная острая тема экологии, предлагают осмыслить её при помощи театральных средств.

Позже, в 18.00, взрослых зрителей приглашают на первый сторителлинг-проект Томского ТЮЗа называется «Моя жизнь в...». Режиссёр проекта — актёр, режиссёр, педагог и продюсер Леонид Прокофьев - помогает артистам осваивать жанр в рамках лаборатории. Зрителей ждёт необычное место действия - театр смог в краткие сроки переоборудовать в сценическую площадку фойе с учётом соблюдения необходимых требований.

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