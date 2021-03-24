ФАС оштрафовала Томскую ДСК на 100 млн руб. за сговор с властями при строительстве детсадов

24 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Томской области оштрафовало дочерние компании холдинга «Томская домостроительная компания» (ТДСК) на общую сумму более 100 млн рублей за сговор с муниципальными чиновниками при строительстве детских садов общей стоимостью 446 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, ООО «СМУ ТДСК» и ООО «СУ ТДСК» признаны виновными в заключении антиконкурентного соглашения и оштрафованы на 59 млн рублей и 41 млн рублей соответственно.

«Дела о привлечении к административной ответственности виновных должностных лиц администраций и юридических лиц в настоящий момент на стадии рассмотрения», — отметили в ведомстве.

В ТДСК ситуацию пообещали прокомментировать позже.

Как сообщалось, ООО «СМУ ТДСК» и администрация Кожевниковского района за несколько месяцев до заключения соглашения на возведение детского сада в селе Кожевниково подписали муниципальный контракт на проведение работ по подготовке территории к строительству. При этом оплата по данному контракту производилась в ноябре. По данным томского УФАС, «дочка» ТДСК фактически приступила к строительству детского сада не по завершении основных торгов, а летом. К моменту окончания подачи заявок компания уже осуществила работы по устройству фундамента здания.

Схожая схема устного сговора, по мнению регионального УФАС, была выявлена между ЗАО «СУ ТДСК» и администрацией Шегарского района при строительстве детского сада в селе Мельниково. Ведомство отмечает, что работы велись в иной период времени и при иных погодных условиях, чем предусмотрено условиями закупки.

ТДСК является крупнейшим застройщиком в Томской области и в Сибири в целом, вместе с дочерними обществами (более 20 компаний) образует единый технологический холдинг по строительству жилья и объектов соцсферы. ТДСК занимается возведением микрорайонов в Томской и Новосибирской областях.

Согласно списку аффилированных лиц, крупнейшими пакетами акций ТДСК владеют ее гендиректор, депутат думы Томской области Александр Шпетер (22,11%), а также член совета директоров ТДСК Николай Ефремов (11,61%). Остальные акции распределены между другими физлицами.

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