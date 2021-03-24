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Томскую медсанчасть №1 возглавила Галина Крюковская

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил Галину Крюковская главным врачом медико-санитарной части № 1. Сегодня, 24 марта, её представило коллективу больницы заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Вадим Бойков.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Галина Крюковская в 2010-м окончила Сибирский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело», а в 2019 году получила второе высшее образование по направлению «менеджмент». После чего начала работать в Шегарской районной больнице врачом-гинекологом. Далее Галина Крюковская занимала должность заместителя начальника облздрава по медицинским вопросам, а затем стала заместителем главного врача роддома № 4 Томска по клинико-экспертной работе, организовывала на базе медучреждения работу респираторного госпиталя. Была включена в резерв управленческих кадров облздрава, из которого назначена на новую должность.

Напомним, резерв управленческих кадров — проект департамента здравоохранения Томской области, целью которого является отбор талантливых, мотивированных на построение карьеры в системе регионального здравоохранения работников, развитие их управленческого потенциала и подготовка к замещению руководящих должностей в медорганизациях. Узнать подронбости и подать заявку на участие можно на сайте проекта.

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