«ТомскНИПИнефть» отмечает 35-летие

24 марта 2021 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В этом году «Томскому научно-исследовательскому и проектному институту нефти и газа» исполнилось 35 лет. Он образовался 23 января 1986 года в результате объединения тюменских институтов «Гипротюменнефтегаз», «СибНИИНП» и московского института «Гипротрубопровод», сообщает пресс-служба «Роснефти».

Благодаря поддержке производственного объединения «Томскнфеть» все эти годы институт планомерно движется к главной стратегической цели - формированию крупнейшего за Уралом проектно-инжинирингового и научно-исследовательского центра.

«ТомскНИПИнефть» в числе первых в России применил программные комплексы для моделирования разработки месторождений и технологии проектирования обустройства месторождений в труднодоступных регионах. С 1997 по 2002 годы в Институте открылись современное кернохранилище и лабораторный корпус. Сегодня «ТомскНИПИнефть» — Центр компетенций национального уровня в области исследования керна, пластовых флюидов, технологических жидкостей и реагентов.

В 2007 году Институт вошёл в состав научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть». На сегодняшний день «ТомскНИПИнефть» — головной институт «Роснефти» в сфере «Проектирование в разведке и добыче».

За 35 лет плодотворной деятельности специалисты Института исследовали и проектировали объекты, расположенные в Томской, Иркутской, Камчатской, Сахалинской областях, Красноярском и Краснодарском краях, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, республике Якутии (Саха) и других регионах.

В 2020 году «ТомскНИПИнефть» участвовал в формировании крупнейшей нефтегазоносной провинции на Таймырском полуострове в рамках проекта «Восток Ойл», исследованиях в Карском море, развитии газодобычи на Юго-востоке ЯНАО и множестве других масштабных проектах ПАО «НК «Роснефть» и дочерних обществ Компании.

Сегодня в АО «ТомскНИПИнефть» работают 1 810 человек. На предприятии действуют программы обучения и повышения квалификации, проводятся научно-технические конференции, успешно функционирует трехлетняя программа развития молодых специалистов. Для работников и членов их семей предусмотрены многочисленные социальные программы.

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