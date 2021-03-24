ФАС оштрафовала на 1 млн рублей поставщиков топлива коммунальному предприятию Северска за создание картеля

24 марта 2021 / Томский Обзор

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Томской области назначило компаниям, поставлявшим топливо Муниципальному бюджетному эксплуатационному учреждению (МБЭУ) ЗАТО Северск, штрафы на общую сумму более 1 млн рублей за заключение картельного соглашения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным антимонопольного органа, в картель, целью которого было поддержание цен на торгах, входили ООО «Бортэкс», ООО «ПКФ «Химпромволокно» и ООО «ПК «АНТ». Томское УФАС назначило компаниям штрафы согласно ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.

В частности, ООО «ПК «АНТ» оштрафовано на 500,4 тыс. рублей, ООО «Бортэкс» — на 332,3 тыс. рублей, ООО «ПКФ «Химпромволокно» — на 143,6 тыс. рублей. Также должностные лица каждого юрлица оштрафованы на 20 тыс. рублей.

Как сообщалось, томское УФАС выявило признаки сговора между перечисленными участниками рынка на 13 закупках МБЭУ на поставку бензина и дизельного топлива с 2017 по 2019 годы. В дело о картеле вошло девять тендеров, учитывая трехлетний срок давности. Суммарный доход по контрактам, заключенным ООО «ПК «АНТ» и ООО «Бортэкс» по результатам данных торгов, составил 23,5 млн рублей.

По данным ведомства, во всех аукционах ценовые предложения от всех трех компаний подавало одно лицо. Конкуренты либо повторяли предложение друг друга, либо две компании отказывались от борьбы в пользу еще одного участника. Такие условия позволяли одному из членов картеля выигрывать торги с предложением цены контракта всего на 1-1,5% ниже начальной (максимальной).

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