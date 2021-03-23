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Полет и безграничность мира: в Томске проходит XVI Международный фестиваль керамики

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В Первом музее славянской мифологии до 19 апреля работает выставка XVI Международного Сибирского фестиваля керамики. Гости могут посмотреть на работы керамистов со всей страны от Калининграда до Хабаровска. Темой этого года стал отрыв от земли, новые поверхности и пространства.

В субботу, 27 марта, в рамках фестиваля пройдет мастер-класс на гончарном круге от Веры Леоновой. Записаться на мероприятие можно по ссылке. А пока посмотрите на работы участников в объективе фотографа Владимира Дударева.

Фото: Владимир Дударев

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