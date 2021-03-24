У покосившегося деревянного дома в Томске появились субтитры

24 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске на доме по ул. Советская, 19 появилась надпись «Пошел по наклонной». Таким образом её автор — художник из Санкт-Петербурга Владимир Абих — совершил первую городскую интервенцию в рамках грядущего фестиваля паблик-арта «мУкА. Склады искусства».

«Исторические здания рассыпаются, города обрастают сайдингом и профнастилом, деревянные двери меняются на пластиковые, набережные покрывают мрамором. При этом в городе, благодаря сплоченности местных активистов, есть очень позитивный пример спасения и реставрации целых улиц, что очень воодушевляет и говорит, что совместные усилия и неравнодушие способны переломить ситуацию даже в России», — отмечает в своем Instagram художник.

Он также надеется, что в мае, в рамках фестиваля, у него получится сделать в Томске более масштабную работу.

«В уличном искусстве для меня особую важность имеет работа с контекстом, город я рассматриваю как медиа. В проекте с субтитрами я ищу локации, наполненные какой-то особой кинематографичностью и дополняю их текстом в форме субтитров, фразами или звуками, которые могли бы быть услышаны в этом месте. Это попытка раскрыть потенциал пространства, стереть границу между осязаемым и воображаемым. В данном случае еще и прибавился социальный контекст», — уточнил художник.

Владимир Абих работает на стыке различных медиа и направлений, таких как уличное искусство, интервенция, видео и фотография. В своих произведениях размышляет об изменениях, вызванных ускорением информационных потоков, феномене времени, раскрывает функционирование языковых и культурных явлений в лаконичных и зачастую ироничных формах. Использует текст как один из основных художественных приемов, точно вписывая его в окружающую среду или превращая в перформативный акт. Постоянно экспериментирует с новыми способами взлома городского пространства.

Арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства» впервые прошел в Томске весной 2019 года у здания Гороховских складов. Его цель — привлечь внимание широкой общественности к проблеме сохранения культурного наследия в городе, а также оттоку молодых перспективных художников из Томска.

В этом году фестиваль пройдет в мае–июне на новой площадке — Университетской роще ТГУ. Главным объектом станет мост через реку Медичку. Организаторы планируют благоустроить территорию и создать арт-парк.

Фото: Серафима Кузина

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