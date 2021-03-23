В Томске вновь пройдет Startup Tour

23 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Региональный этап всероссийского Startup Tour 2021 стартует в Томске 26 апреля. В этом году мероприятие, впервые за 10 лет, пройдет в онлайн-формате, сообщают организаторы.

Так, на сайте startup-tour.ru пройдут конференционная и образовательная программы, конкурс стартапов и менторская сессия, там же откроется онлайн-выставка проектов Startup Expo 2021. Зарегистрированные посетители смогут задавать вопросы экспертам «Сколково», связываться с потенциальными партнерами и инвесторами, создавать собственные коммьюнити.

«Переведя в онлайн-формат конференцию Startup Village и форум "Открытые инновации", мы убедились, что он позволяет нам привлекать более широкий круг экспертов, спикеров, менторов и посетителей. Благодаря технологиям в этом году у участников Стартап-тура будет больше вариантов для коммуникаций и возможностей для нетворкинга из любой точки планеты», - отметила генеральный директор АНО «Сколково Форум» Екатерина Иноземцева.

Startup Tour будет проходить в Томске в шестой раз. Многие победители прошлых лет добились успеха на российском и мировых рынках. В 2013 и 2015 годах лидером конкурса становился проект SciOffice компании SBI Group — популярный сегодня сервис для разработки бизнес-приложений. Призер Startup Tour 2015 «Меднорд-Техника» поставляет портативные тромбоэластографы в российские и зарубежные медучреждения. Победившая на Startup Tour 2018 с проектом Planyway компания Rubius создает программное обеспечение для клиентов из России, США, Европы и Азии, а ее главный офис по-прежнему находится в Томске.

Конкурс стартапов в рамках Startup Tour 2021 проводится по трем направлениям — биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии. Финалисты получат приглашения на крупнейшую стартап-конференцию в России и СНГ Startup Village, а победителю достанется денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

Заявки на участие принимаются до 12 апреля на сайте проекта.

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