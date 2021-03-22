Ночью жители ряда домов 30 улиц Советского района Томска останутся без воды

22 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ночь с 22 на 23 марта часть жителей Советского района Томска останется без воды из-за аварийных работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение продлится с 23.00 понедельника, 22 марта, до 6.00 вторника, 23 марта. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Ул. Алтайская, 28а, 30, 30 стр. 1, 34, 36, 38, 42, 43, 43а, 44, 45, 45а, 45б, 46, 46а, 47, 48, 70, 72, 76/1, 76/2, 76/3, 78/1, 78/2, 80, 87, 89, 89/1, 90, 93, 95, 97, 97/1, 97/4, 101, 103, 105, 107, 127, 131, 133, 135;

Ул. Аэродромная, 9, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20б, 21, 23, 23а, 236;

Пер. Витебский, 30, 32, 34, 38;

Ул. Восточная, 1а, 2, 4, 4а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

Пер. Жуковского, 1, 3, 4, 12;

Ул. Жуковского, 13, 21, 26, 30, 30а, 32, 34, 35, 35/2, 37, 44, 50, 54, 56, 58, 60;

Ул. Киевская, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 26, 26а, 28, 286, 28в, 30;

Пр. Комсомольский, 10, 12, 14, 14а, 18, 20, 37, 376, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/8, 41а, 42 стр.1, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 44, 46;

Ул. Красноармейская, 16, 18, 20;

Ул. Лебедева, 4, 6, 8, 11б, 12а, 16, 18, 346, 34в, 34г, 34д, 37а, 38, 40, 57, 57/1, 64, 66, 76/1, 78;

Ул. Маяковского, 7, 12, 20, 25, 32, 33, 34, 38, 40;

Ул. Некрасова, 1а, 16, 1в, 2, 6, 12, 33, 35;

Ул. Никитина, 26, 26 стр. 1;

Пер. Овражный, 1, 1а, 16, 1в, 2, 2/1, 3, 5, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 22;

Ул. Олега Кошевого, 35, 36, 52, 54, 54а, 55, 61, 63, 67, 72;

Ул. Петропавловская, 33, 35, 35а, 40, 42, 42/1, 44, 46, 46а, 48;

Ул. Сибирская, 29а, 31, 31а, 33, 33/2, 33а, 56, 60, 62, 64, 64/1, 64а, 66, 71, 73, 74, 74а, 75, 77, 78, 79, 79а, 796, 80, 81, 81а, 816, 81в, 81г, 83, 83а, 836, 91, 93, 95, 95/1, 98, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/8, 102/10, 104, 104/3, 104/4, 104/5, 104/7, 104а, 106, 106б, 108, 110, 110а, 111б, 112, 114, 115, 116, 117, 118;

Ул. Степана Разина, 2, 3, 4, 10, 11а, 14, 14а, 14в, 19;

Ул. Тверская, 4а, 9, 11, 11а, 13, 13/1, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23а, 24, 26, 28, 29, 32;

Ул. Украинская, 1, 1/1, 1а, 1в, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12а, 14, 14в, 15, 15а, 19;

Ул. Челюскинцев, 2, 5, 6, 7, 7а, 11, 13, 14, 16, 16а, 17, 20, 20а, 22, 22а, 24-26, 28а, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51;

Ул. Дальняя;

Пер. Дальний;

Ул. Достоевского;

Пер Казахский;

Ул. Сергея Вицмана;

Ул. Льва Толстого — от № 1а до № 47;

Пер. Мирный;

Пер. Украинский;

Ул. Ярославская;

Пер. Ярославский.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, находящихся в зоне отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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