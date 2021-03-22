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Ночью жители ряда домов 30 улиц Советского района Томска останутся без воды

ЖКХ, Томские новости, Томскводоканал отключение воды остались без воды выключили воду график отключения когда включат Ночью жители ряда домов 30 улиц Советского района Томска останутся без воды

В ночь с 22 на 23 марта часть жителей Советского района Томска останется без воды из-за аварийных работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение продлится с 23.00 понедельника, 22 марта, до 6.00 вторника, 23 марта. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, находящихся в зоне отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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