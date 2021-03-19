Tele2 запустила два больших центра облачной обработки данных для регионов Сибири

23 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Tele2

Tele2 запустила два новых центра облачной обработки данных и коммутации для абонентов Сибирского федерального округа. Площадь центров, где расположены коммутаторы, составляет более 2 000 кв.метров. Общая стоимость проекта составила 500 млн рублей. Об этом на прошедшей пресс-конференции рассказали представители оператора.

«Мы построили и запустили в Новосибирске 2 новых центра обработки данных, где стоят мощные вычислительные серверы. На них с помощью специального программного обеспечения созданы логические коммутаторы для разных регионов. Каждый блок продублирован. Надежность нового комплекса намного выше, а возможности — куда шире, чем у тех коммутаторов, которые мы использовали ранее. Фактически — это два больших и мощных вычислительных облака, которые выполняют запросы клиентов, обрабатывая звонки и сессии передачи данных», — сообщил технический директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Евгений Картузов.

Работы велись на протяжении года. В центрах размещены сетевые и серверные оборудования для управления сетью Tele2 в регионах Сибири, а впоследствии – и Дальнего Востока. В каждом регионе есть коммутатор — специальный программно-аппаратный комбайн, который обеспечивает работу сети.

Переход в «облако» позволяет получить те же функции, что и на физическом оборудовании, но дешевле, компактнее и надежнее. Помимо надежности, Tele2 сможет предложить клиентам ряд новых услуг. Например, Voice Over LTE — передачу голоса по сетям 4G, передачу речи ультравысокой четкости.

Сегодня центры облачной обработки работают только на регионы Сибири и обеспечивают связь абонентам Республики Алтай, Хакасии, Тывы, Красноярского и Алтайского края, Новосибирска, Омска, Томска и Кемерово. В дальнейшем оператор планирует охватить регионы Дальнего Востока.

«Объединение коммутации голоса и данных всего макрорегиона на одной площадке позволит нам гибко распределять ресурсы между регионами, а также иметь ресурс для обработки быстро растущего трафика передачи данных в сети. Более высокая надежность и дублирование всех систем коммутации в новосибирских центрах обработки данных — это гарантия того, что клиенты получат более качественные услуги», — рассказывает директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский.

На следующей неделе Tele2 планируют начать миграцию всех сибирских регионов на облачную коммутацию голоса и данных. По словам директора макрорегиона «Сибирь» Tele2, этот процесс пройдёт незаметно для клиентов, но откроет им новые возможности.

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