Томичам покажут фильм о театре «Индиго»

22 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: театр «Индиго»

В субботу, 27 марта, в томском зрелищном театре «Аэлита» (пр.Ленина, 78) пройдет презентация фильма «Без границ» об инклюзивном театре «Индиго». Кроме того, гостей кинопоказа ждет встреча с актерами, сообщает пресс-служба мэрии.

Фильм «Без границ» рассказывает об истории становления театра, авторских методиках работы со слабослышащими людьми, оригинальных спектаклях, «когда зрители забывают, что перед ними особые актеры и воспринимают жестовый язык, как задумку режиссера, как что-то очень органичное».

После фильма состоится творческая встреча с актерами театра «Индиго», бессменным сурдопереводчиком Натальей Онищук и художественным руководителем театра Александром Постниковым.

Показ состоится в 18.00. Предварительная запись по телефону: 51-44-36.

В театре «Индиго» на одной сцене играют профессиональные актеры с ограничением по слуху совместно с актерами из других театров. За 15 лет работы в Томске театр стал обладателем множества дипломов международных и всероссийских театральных фестивалей, а спектакль «Из жизни манекенов» принял участие в спецпроекте Всероссийского театрального фестиваля «Золотая маска».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: