18+
18+

Томичам покажут фильм о театре «Индиго»

Культура в Томске, Томские новости, индиго театр бэк история театр о театре Томичам покажут фильм о театре «Индиго»

В субботу, 27 марта, в томском зрелищном театре «Аэлита» (пр.Ленина, 78) пройдет презентация фильма «Без границ» об инклюзивном театре «Индиго». Кроме того, гостей кинопоказа ждет встреча с актерами, сообщает пресс-служба мэрии.

Фильм «Без границ» рассказывает об истории становления театра, авторских методиках работы со слабослышащими людьми, оригинальных спектаклях, «когда зрители забывают, что перед ними особые актеры и воспринимают жестовый язык, как задумку режиссера, как что-то очень органичное».

После фильма состоится творческая встреча с актерами театра «Индиго», бессменным сурдопереводчиком Натальей Онищук и художественным руководителем театра Александром Постниковым.

Показ состоится в 18.00. Предварительная запись по телефону: 51-44-36.

В театре «Индиго» на одной сцене играют профессиональные актеры с ограничением по слуху совместно с актерами из других театров. За 15 лет работы в Томске театр стал обладателем множества дипломов международных и всероссийских театральных фестивалей, а спектакль «Из жизни манекенов» принял участие в спецпроекте Всероссийского театрального фестиваля «Золотая маска».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Более 40 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области

11 марта 2021
Томские новости

Северчанка перевела мошенникам около 2,7 млн рублей, пытаясь «защититься» от лишних кредитов

11 марта 2021
Томские новости

Китайская, тайская, вьетнамская: томичи любят паназиатскую кухню, но не очень в ней разбираются — исследование

17 марта 2021
Томские новости

Томский ТЮЗ отменил ближайшие спектакли

20 февраля 2021
Томские новости

Еще четверо заболевших коронавирусом скончались в Томской области

19 марта 2021
Томские новости

Томичей приглашают отметить десятилетие фолк-проекта «Гать»

24 февраля 2021
Томские новости

Мебельные и деревообрабатывающее предприятия Томска могут получить дополнительную поддержку

5 марта 2021
Томские новости

Томский госуниверситет впервые вошел в предметные рейтинги QS по математике и философии

5 марта 2021
Томские новости

В Томске выбрали подрядчиков для благоустройства общественных пространств в 2021 году

9 марта 2021
Комментарии для сайта Cackle