Олеся Бутолина, выпускающий редактор журнала «ВЛФ»: «Книга „Городское путешествие. Томск“ — отличный способ познакомиться с городом поближе»

20 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Олесей Бутолиной

Продолжается предзаказ книги «Городское путешествие. Томск», которая выйдет весной этого года. Сейчас её ещё можно заказать за 1199 рублей! А мы пока поговорили с Олесей Бутолиной, выпускающим редактором журнала «Ваши личные финансы», которая уже заказала себе книгу.

Олеся рассказала, чем её заинтересовал наш проект:

— Мне всегда нравился «Томский Обзор» за ту теплоту и внимание, с которыми он пишет о нашем городе; за его интерес к месту, где мы живем. И казалось бы, уже столько всего рассказано о Томске, но авторы «Обзора» умудряются находить новые факты и истории, показывать жителям новые грани казалось бы изученного вдоль и поперек городка. А выпуск книги — это новый вызов, который в наше непростое и не совсем «читабельное» время может вызвать только уважение. Сама я в последнее время предпочитаю аудиокниги, но не задумываясь сделала предзаказ «Городского путешествия». Во-первых, это важно — поддерживать любые образовательные начинания, которые в непростые экономические времена затевают локальные СМИ. Во-вторых, это книга о моем родном городе. Я живу здесь давно, а знаю его не так уж и хорошо. И книга «Обзора» — отличный способ познакомиться поближе. В-третьих, я уверена, что книга получится отличной: ребята — профессионалы, которые всегда умели радовать своими проектами. Не сомневаясь ни капли, горячо рекомендую каждому томичу, которому небезразлична судьба родного города, приобрести такую книжку. А я жду свой экземпляр, который к тому же будет иметь крутой бонус — обложку, которую я сама смогу раскрасить. Кусайте локти те, кто затянет с заказом! :)

Напомним, «Городское путешествие. Томск» — книга, которая готовится к выходу весной 2021 г. Она позволит познакомиться с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

Оформляйте предзаказ на сайте makushin.media/book.

За новостями проекта можно следить в инстаграм-аккаунте.

После выхода книга будет продаваться как в онлайн — через сайт книги и ее инстаграм, а также на площадке интернет-магазина Ozon, так и оффлайн — в нескольких книжных и сувенирных магазинах городах, их список будет опубликован после выхода книги из печати.

А если вы хотите поделиться своим мнением о проекте с нашей аудиторией, напишите нам на почту или в любую из наших соцсетей.

Партнер проекта: НО РАО

Информационные партнеры: Томский Обзор, РИА Томск

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: