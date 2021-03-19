Томская третьеклассница взяла интервью у топ-менеджера аграрного производства

19 марта 2021 / Партнерский материал

Ученица томской школы №58 Кира Желтковская обратилась с просьбой в компанию «Сибагро» взять интервью у настоящего животновода. Такое задание дали ребятам в школе, чтобы они изучили тему сельского хозяйства на примере предприятий родного региона.

Третьеклассница самостоятельно подготовила вопросы для интервью. Что означает «Сибагро», сколько животных содержится на томском свинокомплексе, есть ли среди них настоящие рекордсмены и как сейчас обстоят дела с проектом «Мини-ферма» — об этом Кира поговорила с заместителем директора по производству свинокомплекса «Сибагро» в Томске Евгением Лазаревым.



«Мы приветствуем необычные форматы обучения и взаимодействия. И, конечно, поощряем интерес к нашей работе со стороны. К нам часто обращаются студенты профильных вузов при подготовке своих дипломов. У нас есть целое направление, посвящённое работе с будущими профессионалами, — говорит Мария Голдовская, заместитель председателя правления компании по коммуникациям. — Но запрос от такой юной особы у нас был в первый раз, и мы решили обязательно на него отреагировать. Важно было рассказать о нашей большой многогранной и сложной работе простым языком, с понятными примерами. Это был необычный и позитивный опыт для всех нас».

А вот и само интервью:





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