18+
18+

Томская третьеклассница взяла интервью у топ-менеджера аграрного производства

Предприятие, Предприятия Томска и области, СибАгро, Томские новости, Томск Сибагро свинокомплекс животные производство школьница интервью Томская третьеклассница взяла интервью у топ-менеджера аграрного производства

Ученица томской школы №58 Кира Желтковская обратилась с просьбой в компанию «Сибагро» взять интервью у настоящего животновода. Такое задание дали ребятам в школе, чтобы они изучили тему сельского хозяйства на примере предприятий родного региона.

Третьеклассница самостоятельно подготовила вопросы для интервью. Что означает «Сибагро», сколько животных содержится на томском свинокомплексе, есть ли среди них настоящие рекордсмены и как сейчас обстоят дела с проектом «Мини-ферма» — об этом Кира поговорила с заместителем директора по производству свинокомплекса «Сибагро» в Томске Евгением Лазаревым.

«Мы приветствуем необычные форматы обучения и взаимодействия. И, конечно, поощряем интерес к нашей работе со стороны. К нам часто обращаются студенты профильных вузов при подготовке своих дипломов. У нас есть целое направление, посвящённое работе с будущими профессионалами, — говорит Мария Голдовская, заместитель председателя правления компании по коммуникациям. — Но запрос от такой юной особы у нас был в первый раз, и мы решили обязательно на него отреагировать. Важно было рассказать о нашей большой многогранной и сложной работе простым языком, с понятными примерами. Это был необычный и позитивный опыт для всех нас».

А вот и само интервью:



Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Двое скончались от коронавируса в Томской области

3 марта 2021
Томские новости

Через две недели в жителей ряда домов Октябрьского района Томска ожидает отключение воды

9 марта 2021
Томские новости

Еще трое заболевших коронавирусом скончались в Томской области

10 марта 2021
Томские новости

«Вместе в цифровое будущее»: сто работ от Сибири

17 марта 2021
Томские новости

Еще пять человек скончались от коронавируса в Томской области

15 марта 2021
Томские новости

Двое пострадали в тройном ДТП на коммунальном мосту в Томске, один автомобиль загорелся

20 февраля 2021
Томские новости

Городское путешествие. Кто заказывает книгу о Томске и почему: Галина Немцева, томский политик

18 февраля 2021
Томские новости

Волк загрыз собаку и ранил еще одну в деревне у нефтеперекачивающей станции в Томской области

1 марта 2021
Томские новости

Трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в Томске

5 марта 2021