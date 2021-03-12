Трехлетняя девочка пострадала в ДТП в Томске
19 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера, 18 марта, в Томске столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Nissan Primera, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 16.20 на пр.Ленина, 217. По предварительным данным, 74-летний водитель Toyota при повороте налево на парковку торгового центра не уступил дорогу встречному Nissan, который после столкновение въехал в опору дорожного знака.
В результате ДТП травмы получили 27-летний водитель и трехлетняя девочка-пассажир автомобиля Nissan. Ребенок перевозился в автомобиле в автокресле.
Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-327.
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