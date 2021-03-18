Томский краеведческий музей отмечает 99 лет со дня открытия первой экспозиции

Томский Обзор / Фото: 18 марта 2021 // Фото: tomskmuseum.ru

Сегодня, 18 марта, ровно 99 лет назад, в 1922 году, Томский областной краеведческий музей открыл первую экспозицию в здании Архиерейского дома. Это, своего рода, второй день рождения учреждения. Первый — день основания музея, отмечается 14 февраля 1920.

Как уточняют в учреждении, разница между открытием и основанием связана с огромным количеством работы, которую предстояло провести первым музейным работникам (не получавшим жалованья). Они выявляли и собирали предметы старины по всевозможным инстанциям до их изучения, систематизации и представления широкому кругу посетителей.

Фото: tomskmuseum.ru

Чтобы закрепить знания об истории музея и не запутаться в юбилейных датах томичам предлагают ознакомиться с материалами по его истории. Так, узнать, почему учреждение расположилось в бывшем Архиерейском доме, а также об истории памятника федерального значения можно здесь.

Фото: tomskmuseum.ru

С первой экспозицией учреждения, открытой в 1922 году можно ознакомиться в специальном разделе. А масштабный проект «Векback» поможет лучше узнать о времени, в которое создавался музей, чем тогда жила Россия и Томск.

«Первая музейная коллекция включала зал „художественных сокровищ“, где были представлены главные направления русской живописи — от натурализма до футуризма, интерьерные залы с мебелью из особняка золотопромышленника И.Д. Асташева, а также „археологические и исторические комнаты“, где посетители могли увидеть предметы сибирской старины», — отметили в музее.

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1920 год. В очереди. Фото: Художник Галина Сорокина. Томск. 2020 год специально для проекта «Век back»

Узнать историю видного общественного деятеля и ученого, оказавшегося на Соловках и давшего имя томскому краеведческому — Михаила Бонифатьевича Шатилова можно на странице музея. А здесь можно послушать живые воспоминания его внучки.

Для исследователей на сайте учреждения есть специальный раздел, где собраны письменные источники и архивные документы по истории музея.

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