«Ростелеком» удваивает бонусы за оплату услуг через СБП

10 марта 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» обновил программу лояльности для пользователей-физических лиц. Компания удваивает бонусы за оплату услуг связи и покупки в интернет-магазинах партнеров через Систему быстрых платежей.

Теперь все абоненты провайдера получают два балла за каждые 100 рублей в чеке. Если ежемесячный платеж выше 1 000 рублей, то «Ростелеком» увеличит вознаграждение. Кроме того, больше бонусов можно накопить при совершении покупки через СБП в интернет-магазинах «СберМегаМаркет», «М.Видео», «Спортмастер», «Читай-город», «Лэтуаль», Aliexpress.

«В программе „Бонус“ зарегистрировано уже 48,5 тысяч абонентов Томского филиала „Ростелекома“. Чаще всего они тратят баллы на оплату домашнего интернета со скидкой 25% и покупку фильмов в онлайн-кинотеатре Wink.ru. В прошлом году наши клиенты использовали более 33,5 миллионов бонусов», — подчеркнула заместитель директора по массовому сегменту Томского филиала ПАО «Ростелеком» Оксана Болдова.

«„Ростелеком» постоянно работает над улучшением клиентского сервиса. Мы развиваем программу лояльности, добавляем функционал в единый личный кабинет абонента. Сейчас в нем можно посмотреть статус заявки на подключение новых услуг и перенести дату и время визита мастера», — отметил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Получить подробную информацию о программе «Бонус», стать ее участником и проверить свой баланс можно на сайте компании или в мобильном приложении «Мой Ростелеком».

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