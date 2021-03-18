В Томске арестован «Дворец торжеств»

Сегодня, 18 марта, судебные приставы наложили арест на здание «Дворец торжеств» на ул. Енисейской, 36. ООО «Торговый Дом Омега», которому принадлежит здание, задолжало по налогам и исполнительским сборам в бюджет РФ около 5,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

«Дворец торжеств», площадью более 2 000 кв.м., и связанный с ним земельный участок оценены приставами в 7 млн рублей.

«С целью взыскания задолженности приставы ранее вынесли запрет на совершение регистрационных действий в Росреестре в отношении семи объектов недвижимости в Томске и в с. Зырянское, а также арестовали в Зырянском квартиру, которую уже передали на реализацию. Кроме того, был вынесен запрет на перерегистрацию автомобилей организации в ГИБДД», — отмечают в пресс-службе УФССП.

На данный момент здание оставлено на ответственное хранение должнику, поэтому пока «Дворец торжеств» будет работать в штатном режиме. Долг организация планирует погасить в апреле.

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