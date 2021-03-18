Томские ученые вместо с коллегами из 5 стран будут изучать цикл углерода в Сибири и Африке

Томский госуниверситет вошел в международный консорциум по исследованию цикла углерода «VULCAR-FATE» (Global change impact on vulnerable carbon reservoirs). Вместе с коллегами из Испании, Франции, США и Габона они займутся изучением почвы и воды на территории Сибири и Африки.

Как уточняют в пресс-службе ТГУ, в рамках проекта коллективы учёных пяти стран будут оценивать потоки и факторы мобилизации углерода и сопряженных химических элементов между атмосферой, гидросферой и литосферой. Все исследования будут выполнены по единой методологии, чтобы результаты можно было использовать при сравнительном анализе. Аналитические данные станут основой не только для прогноза дальнейшего состояния почв и водных ресурсов, но для разработки стратегии их устойчивого развития, при котором удовлетворение потребностей нынешних поколений осуществляется без ущерба для возможностей будущих.

«Потоки соединений углерода и сопряженных элементов являются основой устойчивого существования биосферы, — говорит руководитель проекта, заведующий кафедрой почвоведения и экологии почв Биологического института ТГУ Сергей Кулижский. — В процессе циркуляции углерода происходит его задержание и накопление в почвах, иногда на длительные времена. Дальнейшее участие почвенного углерода в биогеохимических циклах зависит как от внутриэкосистемных процессов, так от внешних причин — изменений климата и влияния человека. Международный проект, поддержанный РФФИ, нацелен на сбор данных, необходимых для прогнозирования состояния и взаимодействия почв с поверхностными и грунтовыми водами в условиях нестабильности климатических и социальных процессов».

По словам организаторов, одна из целей консорциума «VULCAR-FATE» заключается в том, чтобы собрать расширенное сообщество из представителей академических кругов — археологов, антропологов, гидрологов, биогеохимиков, почвоведов и других специалистов и неакадемических участников — организаций, занимающиеся рекультивацией ландшафтов и почв, сохранением культурного наследия, журналистов.

Каждый участник будет играть в проекте свою роль. Так, коренные народы способны помочь исследователям с предоставлением информации, которую они накапливают на протяжении своей жизни, проживая на территории, они также будут выступать сопровождающими учёных в экспедициях. Участие СМИ важно для освещения исследований и, что еще более значимо, для формирования в обществе культуры бережного потребления ресурсов, повышения нацеленности компаний на экологичность.

Исследования запланированы на территории двух огромных регионов, где сосредоточены многочисленные уязвимые экосистемы, чутко реагирующие на глобальные изменения окружающей среды. В первую очередь, это территории с многолетней мерзлотой, бореальные и экваториальные экосистемы, где в значительной степени сохранились малонаселенные, находящиеся под угрозой социо- и экосистемы — Россия и Габон.

По словам одного из исполнителей проекта, ведущего научного сотрудника лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ Сергея Лойко, почвы Субарктики сейчас испытывают изменения, связанные с повышением средней температуры воздуха, что приводит к их более глубокому оттаиванию. Таким образом они становятся не поглотителями углерода, а источником его выбросов — как в атмосферу, так и в реки.

Проект рассчитан на два года. Результаты междисциплинарных исследований будут представлены в начале 2024 года.

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