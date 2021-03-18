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Развязку на 76 километре в Томске могут открыть в апреле, требуется мнение томичей

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Администрация Томска запустила онлайн-опрос по временному открытию транспортной развязки с железной дорогой Тайга — Томск на 76 км, которое может состояться в апреле.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в апреле подрядчик завершает большую часть работ. Останется лишь асфальтирование дороги длиной около 100 метров возле тоннеля. Однако проехать по этому участку можно будет по щебню.

«Это безопасно и решает проблему скопления транспорта на железнодорожном переезде в мкр. Мокрушинский», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что строители готовы открыть рабочее движение в апреле, а летом закрыть его на неделю, чтобы завершить работы.

Помимо вопроса об открытии развязки томичам предлагают оценить изменения ситуации на Мокрушинском железнодорожном переезде после изменения схемы движения. Также в администрации интересуются мнением жителей о строительстве надземного пешеходного перехода в районе ул.Красноармейская, 141/1.

Голосование проводится в течение месяца, до 16 апреля. Поделиться своим мнением можно по ссылке.

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