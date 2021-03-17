В «Энергонефть Томск» прошла научно-техническая конференция молодых специалистов

17 марта 2021 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Этой весной «Энергонефть Томск» (дочернее общество АО «Томскнефть» ВНК) отмечает 20-летие со дня своего образования. Традиции проводить НТК лишь годом меньше.

В этот раз свои научные разработки представили 15 сотрудников предприятия. Экспертная комиссия оценивала проекты, исходя из актуальности, экономической обоснованности, возможности реализации, а также творческого подхода в разработке тем. Молодёжь охватила широкий круг проблем: от модернизации оборудования до автоматизации документооборота.

— 19-я НТК проводилась в онлайн-формате. Из-за ограничений, введённых в связи с распространением короновирусной инфекции, большинство участников представляло свои работы удаленно через сеть. Радует, что их желание проявить себя, показать свои знания, принести пользу предприятию оказалось выше всяких барьеров, — отметил член жюри первый заместитель генерального директора, главный инженер ООО «Энергонефть Томск» Дмитрий Ломакин.

Дмитрий Валентинович добавил, что научно-техническая конференция помогает молодым специалистам раскрыть их потенциал, показать уровень профессионализма. Она даёт возможность авторам проектов воплотить идеи в жизнь и увидеть плоды их труда. Конечно же, стимулом является и профессиональный рост, продвижение в карьере. Из участников прошлых НТК «Энергонефть Томск» немало тех, кто сегодня занимает руководящие должности и успешно управляет структурными подразделениями крупных российских компаний.

Талантливые, целеустремлённые, умеющие себя позиционировать, грамотно говорить. Молодые специалисты и работники набрались смелости не только выступать перед профессионалами, но и отстаивать свою позицию. Победителем в секции «Электроэнергетика» стал инженер релейной защиты и автоматики Михаил Ряполов. Лучший в секции «Теплоэнергетика» — мастер ЦТВС-1 Олег Войтов. В секции «Поддержка бизнеса» высшую оценку жюри поставило технической разработке инженера ТМ АСКУЭ Арсентия Родионова.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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