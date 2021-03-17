18+
18+

В «Энергонефть Томск» прошла научно-техническая конференция молодых специалистов

Томские новости, Томскнефть ВНК, Роснефть томскнефть конференция ИТР В «Энергонефть Томск» прошла научно-техническая конференция молодых специалистов

Этой весной «Энергонефть Томск» (дочернее общество АО «Томскнефть» ВНК) отмечает 20-летие со дня своего образования. Традиции проводить НТК лишь годом меньше.

В этот раз свои научные разработки представили 15 сотрудников предприятия. Экспертная комиссия оценивала проекты, исходя из актуальности, экономической обоснованности, возможности реализации, а также творческого подхода в разработке тем. Молодёжь охватила широкий круг проблем: от модернизации оборудования до автоматизации документооборота.

— 19-я НТК проводилась в онлайн-формате. Из-за ограничений, введённых в связи с распространением короновирусной инфекции, большинство участников представляло свои работы удаленно через сеть. Радует, что их желание проявить себя, показать свои знания, принести пользу предприятию оказалось выше всяких барьеров, — отметил член жюри первый заместитель генерального директора, главный инженер ООО «Энергонефть Томск» Дмитрий Ломакин.

Дмитрий Валентинович добавил, что научно-техническая конференция помогает молодым специалистам раскрыть их потенциал, показать уровень профессионализма. Она даёт возможность авторам проектов воплотить идеи в жизнь и увидеть плоды их труда. Конечно же, стимулом является и профессиональный рост, продвижение в карьере. Из участников прошлых НТК «Энергонефть Томск» немало тех, кто сегодня занимает руководящие должности и успешно управляет структурными подразделениями крупных российских компаний.

Талантливые, целеустремлённые, умеющие себя позиционировать, грамотно говорить. Молодые специалисты и работники набрались смелости не только выступать перед профессионалами, но и отстаивать свою позицию. Победителем в секции «Электроэнергетика» стал инженер релейной защиты и автоматики Михаил Ряполов. Лучший в секции «Теплоэнергетика» — мастер ЦТВС-1 Олег Войтов. В секции «Поддержка бизнеса» высшую оценку жюри поставило технической разработке инженера ТМ АСКУЭ Арсентия Родионова.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские эко-активисты просят помощи в издании подготовленного в 1970-х «Атласа Томской области»

17 февраля 2021
Томские новости

Завершено расследование дела мэра Томска Кляйна о превышении полномочий

20 февраля 2021
Томские новости

Томичам покажут «новую» керамику

18 февраля 2021
Томские новости

«Сибагро» приобрело недвижимость в центре Томска на 313 млн рублей, включая пассаж Второва и здание Киномира

2 марта 2021
Томские новости

Эксперты из Москвы и Красноярска расскажут томичам о перспективах несырьевого экспорта

2 марта 2021
Томские новости

За сутки в Томской области зарегистрировали 70 новых случаев заболевания COVID-19

20 февраля 2021
Томские новости

Пожар в томском Театре юного зрителя локализован

20 февраля 2021
Томские новости

В Томске женщина попала под колеса КамАЗа

11 марта 2021
Томские новости

В Томске две женщины попали под съехавший с крыш снег

10 марта 2021
Комментарии для сайта Cackle