«Вместе в цифровое будущее»: сто работ от Сибири

17 марта 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Сибирские журналисты и блогеры подали свыше ста работ на конкурс «Вместе в цифровое будущее», который проводит «Ростелеком». Почти половина всех заявок поступила из Новосибирска, на втором и третьем местах расположились представители массмедиа из Иркутской области и Кузбасса.

Сотой работой стал аналитический обзор журналиста новосибирского бизнес-издания «Континент Сибирь» Федора Турова, в котором поднимается тема цифрового импортозамещения. Автор отметил, что пока в этой сфере вопросов остается больше, чем ответов, в том числе и для разработчиков отечественного софта.

«Темы ИТ и цифровизации были мне интересны всю жизнь. И будут, скорее всего, интересны еще очень долго, потому что здесь все меняется настолько стремительно, что возможность поставить точку и сказать: “ну все, больше писать не о чем”, — у меня не появится, наверное, никогда»», — отметил Федор Туров.

Конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» проходит в 10-й раз. Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационную поддержку оказывает группа «Интерфакс».

До конца приема работ на конкурс остается две недели: для участия допускаются материалы, опубликованные в региональных СМИ и блогосфере с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно. Заявки можно подать в основные номинации: «Печатные СМИ», «Радио и ТВ», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа» и специальные — «Кибербезопасность» от Schneider Electric и «Цифровой регион» от «Ростелекома». На сегодняшний день зарегистрировано более полутора тысяч заявок от представителей медиасферы со всей России.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне. Победители федерального этапа отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

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