18+
18+

Суд над обвиняемым в коррупции мэром Томска отложен из-за его состояния здоровья

Дело Кляйна, Судебные дела, Томские новости, уголовное дело Кляйн мэр Томска осудили задержали арестовали Суд над обвиняемым в коррупции мэром Томска отложен из-за его состояния здоровья

Советский районный суд Томска принял решение отложить рассмотрение по существу уголовного дела в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в коррупции, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

Судья Николай Хабаров, начиная первое заседание по делу, сообщил, что Кляйна не доставили в суд.

В свою очередь адвокаты сообщили, что мэр находится в клинике НИИ онкологии, проходит на лечении после операции.

«Иван Григорьевич находится на коррекции хирургических осложнений. На это потребуется около трех недель. В отсутствие Кляйна, считаем, невозможно рассматривать дело», — сказала адвокат Марина Вихлянцева

Прокурор согласился с тем, что рассмотрение дела надо отложить, но не на три недели, а на неделю-полторы.

В итоге суд принял решение отложить дело до 8 апреля.

В ноябре 2020 года СУ СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

По данным следствия, мэр поручил внести в геоинформационную систему «ГеоКад» сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем участке многоквартирные дома.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна. Виновным мэр себя не признает. 18 ноября суд временно отстранил его от должности.

23 декабря стало известно, что СКР по материалам ФСБ возбудил в отношении томского градоначальника второе уголовное дело о превышении полномочий, чиновнику инкриминируют незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери.

В конце декабря адвокаты Кляйна сообщили об ухудшении здоровья своего подзащитного, после чего неоднократно заявляли о необходимости хирургической операции в НИИ онкологии, ссылаясь на данные медиков.

18 января стало известно о третьем уголовном деле. Кляйна обвиняют в незаконном управлении «Томским пивом». Все три дела объединили в одно производство.

25 февраля мэру провели хирургическую операцию по удалению новообразования на почке и надпочечнике в томском НИИ онкологии.

2 марта Кляйна по решению суда перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении.

Рассмотрение дела по существу было назначено в Советском районном суде Томска на 17 марта.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томская область заняла первое место среди сибирских регионов по качеству образования

15 марта 2021
Томские новости

Томские каратисты привезли 10 медалей с первенства Сибири

18 февраля 2021
Томские новости

Томская область избежала традиционной эпидемии гриппа благодаря коронавирусу - департамент здравоохранения

11 марта 2021
Томские новости

В Томске до начала апреля закрыто движение на части ул. Потанина

12 марта 2021
Томские новости

Томская компания намерена начать экспорт высокотехнологичного оборудования в Индию

19 февраля 2021
Томские новости

В Томском районе четыре рыбака на снегоходах попали в полынью

9 марта 2021
Томские новости

В воскресенье часть ракеты-носителя упадет в одном из районов Томской области

26 февраля 2021
Томские новости

«Томскнефтехим» почти на 2% увеличил выпуск полиэтилена и полипропилена

26 февраля 2021
Томские новости

Четыре человека скончались от коронавируса в Томской области

21 февраля 2021
Комментарии для сайта Cackle