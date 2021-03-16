Адвокат мэра Томска сомневается в возможности его участия в суде из-за состояния здоровья

16 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Обвиняемый в коррупции мэр Томска Иван Кляйн после перенесенной операции до сих пор находится в медучреждении и вряд ли сможет участвовать в ближайшем судебном заседании, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на адвокат градоначальника Марину Вихлянцеву.

«Иван Григорьевич по-прежнему проходит восстановительное и медикаментозное лечение в НИИ онкологии. В завтрашнем судебном заседании он вряд ли сможет принять участие, поэтому, как мы полагаем, заседание перенесут», — сказала Вихлянцева.

Она уточнила, что состояние здоровья Кляйна после операции улучшилось, он уже может вставать с койки, но, по словам медиков, не готов участвовать в судебных заседаниях.

В ноябре 2020 года СУ СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

По данным следствия, мэр поручил внести в геоинформационную систему «ГеоКад» сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем участке многоквартирные дома.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна. Виновным мэр себя не признает. 18 ноября суд временно отстранил его от должности.

23 декабря стало известно, что СКР по материалам ФСБ возбудил в отношении томского градоначальника второе уголовное дело о превышении полномочий, чиновнику инкриминируют незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери.

В конце декабря адвокаты Кляйна сообщили об ухудшении здоровья своего подзащитного, после чего неоднократно заявляли о необходимости хирургической операции в НИИ онкологии, ссылаясь на данные медиков.

18 января стало известно о третьем уголовном деле. Кляйна обвиняют в незаконном управлении «Томским пивом». Все три дела объединили в одно производство.

25 февраля мэру провели хирургическую операцию по удалению новообразования на почке и надпочечнике в томском НИИ онкологии.

2 марта Кляйна по решению суда перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении.

Рассмотрение дела по существу назначено в Советском районном суде Томска на 17 марта.

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