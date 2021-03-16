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В Томской области ограничат движение большегрузов

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Временное ограничение движения большегрузов вводится на 128 участках автомобильных дорог Томской области с 1 апреля по 15 мая, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Предполагается, что ограничительные меры помогут сохранить дорожное полотно в период таяния снега и паводка.

«Они вводятся для предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов дорог, вызванной их переувлажнением, а также для обеспечения безопасности дорожного движения», — сообщил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев.

Перечень участков автомобильных дорог и допустимой нагрузки на ось размещены на сайте департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

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