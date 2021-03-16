Томская область направит более 2 млрд рублей на лечение онкозаболеваний

16 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В 2021 году Томская область выделит 2,2 млрд рублей на оказание онкологической помощи в условиях дневного и круглосуточного стационара. Это на 11% больше, чем в 2020 году, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Такие финансовые объемы дают возможность обеспечить пациентов эффективными противоопухолевыми препаратами, а также применять дорогостоящие схемы комбинированной терапии, в том числе лекарства нового поколения, стоимость которой может достигать более одного миллиона рублей. При этом все назначенное лечение проводится по полису ОМС бесплатно для пациента», - сообщил директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области Алексей Рудко.

В 2020 году онкопомощь получили более пяти тысяч человек – это 16 484 госпитализации на общую сумму 1,98 млрд рублей. Кроме того в медицинских организациях Томской области высокотехнологичную помощь по профилю «онкология» получили 528 пациентов, на эти цели Томский фонд ОМС направил 78,5 млн рублей.

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