Аспирантка ТГУ разработает алгоритмы перемещения для дронов-курьеров Почты России

Аспирантка факультета инновационных технологий Томского госуниверситета Марина Шихман разрабатывает алгоритмы перемещения беспилотников, позволяющие доставлять грузы по заданному маршруту в городской среде. Она выиграла в конкурсе «УМНИК — Почта России». Теперь ее проект выполняется в интересах оператора российской государственной почтовой сети при поддержке Фонда содействия инновациям, сообщает пресс-служба ТГУ.

«Идея разработки заключается в использовании локальной навигации на основе технического зрения, что позволяет достигать сантиметровой точности позиционирования и повысить надежность системы за счет распознавания препятствий на пути следования БПЛА, — говорит автор проекта, аспирантка ФИТ ТГУ Марина Шихман. — Алгоритмы перемещения по GPS-координатам, используемые сегодня, не обеспечивают необходимую точность. Кроме того, GPS-датчик может выйти из строя за счет преднамеренного или непреднамеренного отключения/спуфинга сигналов. Нарушения в работе могут также появится за счет особенностей ландшафта, например, высотных зданий. А системы RTK (Real Time Kinematic), используемые для аналогичных целей, обладают высокой стоимостью и имеют ограничения по расстоянию».

В рамках проекта будут разработаны алгоритмы автономного полета и обнаружения препятствий на пути следования, а также алгоритмы автономной посадки БПЛА на основе системы технического зрения с использованием 3D-камер и инфракрасных маяков.

На финальном этапе проекта учёный создаст единую программу, позволяющую осуществлять автономные взлет, перемещение и посадку. Планируется, что при этом удастся решить и задачу «последней мили» — доставки груза непосредственно до точки доставки, например, до дома клиента. Сегодня при использовании БПЛА для доставки «последнюю милю» преодолевает курьер-человек.

Предполагается, что разработанное решение позволит дронам доставлять грузы массой до 5 килограммов, садиться с точностью до 20 сантиметров, обнаруживать препятствия на расстоянии не менее 5 метров, а также позиционироваться с точностью до 50 сантиметров.

«Потенциальными адресатами для доставки посылок с помощью беспилотников являются люди, живущие и работающие в труднодоступных районах, например, нефтяники, газовики, — объясняет Марина Шихман. — Помимо этого, беспилотники могут доставлять лекарства и другие важные грузы в населённые пункты, которые в межсезонье оказываются отрезанными от «большой земли».

Результат работы будет представлен в 2022 году. Ранее Марина Шихман была задействована в другом проекте, связанном с навигацией беспилотников. В его рамках молодой ученый вместе с коллегами занималась разработкой программного обеспечения для дронов-перехватчиков. Она является соавтором нескольких патентов по этой теме.

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