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«Городское путешествие. Томск»: более 300 книг куплено на первом этапе предзаказа

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На первом этапе предзаказа, который стартовал 1 февраля и закончился 15 марта, было оформлено 337 книг «Городское путешествие. Томск». Только за вчерашний день было заказано 28 штук!

Договор на издание заключен с московской типографией Printleto, внесена предоплата за тираж. Печать книги стартует во второй половине марта.

«Весь процесс займет порядка трех недель, после чего книга отправится в Томск. Именно на этом этапе мы отправим всем участникам предзаказа письма с согласованием адресов и времени получения. А в середине апреля, если все пройдет по графику, книга уже будет в нашем городе», — рассказывает продюсер проекта Игорь Фаткулин.

Издание уже получило ISBN — международный стандартный книжный номер. После выхода тиража, 16 экземпляров «Городского путешествия. Томск» отправятся в Российскую книжную палату, которая занимается архивным хранением выпускаемых в России книг и выдачей книжных номеров.

Все участники предзаказа получат книгу в специальной суперобложке-раскраске, к которой будет прилагаться набор цветных карандашей.

Оформляйте предзаказ на книгу со скидкой 20% — за 1199 рублей по ссылке. Такая цена будет действовать до прихода издания в Томск. А после стоимость составит 1500₽.

Напомним, книга «Городское путешествие. Томск» познакомит с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

После выхода книга будет продаваться как в онлайн — через сайт книги и ее инстаграм, а также на площадке интернет-магазина Ozon, так и оффлайн — в нескольких книжных и сувенирных магазинах городах, их список будет опубликован после выхода книги из печати.

Партнер проекта: НО РАО

Информационные партнеры: Томский Обзор, РИА Томск

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