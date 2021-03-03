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В Томской области автобус с пассажирами столкнулся с трактором и съехал в кювет

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Вчера, 15 марта, на трассе Томск-Каргала-Колпашево столкнулись трактор МТЗ 82 и ПАЗ 4234, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 16.30 на 272 километре трассы. По предварительным данным, водитель трактора при повороте налево не предоставил преимущество автобусу, который выполнял маневр обгона. После столкновения ПАЗ съехал с дороги.

В момент ДТП в автобусе находились 11 человек. Никто из пассажиров не пострадал.

Водителя трактора привлекли к административной ответственности по ч.3 ст. 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования уступить дорогу) и ч.1 ст.12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке).

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