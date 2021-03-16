В ближайшие 8 лет власти Томской области ожидают появления в ТОР «Северск» 40 новых резидентов

16 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В Томской области наблюдательный совет утвердил перспективный план развития территории опережающего социально-экономического развития «Северск» на ближайшие 8 лет. Согласно документу, здесь ожидают появления около 40 новых резидентов с потенциальным объемом инвестиций более 15 млрд рублей.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, при этом совокупный объем вложений в инфраструктуру составит более 2 млрд рублей, а объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней — 11,5 млрд рублей. Также в соответствии со среднесрочным прогнозом в ТОР «Северск» в течение 8 лет будет создано более 1200 новых рабочих мест.

В настоящее время на территории опережающего развития «Северск» проекты реализуют 12 резидентов с совокупным объемом инвестиционных обязательств около 1,8 млрд рублей. Их выход на проектную мощность обеспечит создание более 400 новых рабочих мест.

В разработке стратегического документа принимали участие специалисты АО «Атом-ТОР», администрации Томской области и ЗАТО. В состав наблюдательного совета ТОР «Северск», который возглавляет заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин, входят руководители администрации Северска, регионального департамента инвестиций, Союза МПО работодателей Томской области, представители Минэкономразвития РФ и профсоюзов.

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