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Еще пять человек скончались от коронавируса в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 36 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 67 человек. 5 заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца, ишемия головного мозга, онкология.

Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 30 859 случаев заболевания COVID-19. 29 427 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,02.

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