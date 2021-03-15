Посетителей ТЦ в Томске эвакуировали из-за сообщения о минировании — источник

15 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о якобы заложенном взрывном устройстве в торговом центре «Смайл» в Томске, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Поступило сообщение о минировании, посетителей эвакуировали. В здании работают кинологи», — сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

В пресс-службе управления МВД по Томской области агентству сообщили, что «информация уточняется».

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