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Посетителей ТЦ в Томске эвакуировали из-за сообщения о минировании — источник

Происшествия, Томские новости, эвакуация минирование заминировали происшествия Посетителей ТЦ в Томске эвакуировали из-за сообщения о минировании — источник

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о якобы заложенном взрывном устройстве в торговом центре «Смайл» в Томске, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Поступило сообщение о минировании, посетителей эвакуировали. В здании работают кинологи», — сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

В пресс-службе управления МВД по Томской области агентству сообщили, что «информация уточняется».

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